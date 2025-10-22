W Escape From Duckov gra więcej osób niż w oryginał. Kaczki sprzedały się rewelacyjnie

Escape From Duckov hitem na Steamie. Gra sprzedała się w liczbie miliona egzemplarzy
Obecnie w Escape from Duckov gra więcej osób niż w tytuł, na którego sukcesie bazuje, czyli Escape From Tarkov. Należy jednak zachować ostrożność przy porównywaniu tych danych, ponieważ Tarkov nie jest jeszcze dostępny na Steamie i korzysta z własnej platformy Battlestate.
Mimo to, serwis ActivePlayer, który monitoruje aktywność graczy Tarkova przez Battlestate launcher, wskazuje, że Escape From Tarkov rejestruje obecnie około 165 000 użytkowników dziennie. Warto podkreślić, że Tarkov ma jednak znacznie większy historyczny zasięg, osiągając ponad milion jednocześnie grających osób w wielu różnych momentach.
Twórcy, studio Team Soda, potwierdzili już, że ich niezależna gra sprzedała się w liczbie przekraczającej milion egzemplarzy. Sprzedaż ta stanowi solidną bazę potencjalnych graczy, co z kolei sugeruje, że liczba aktywnych użytkowników Escape From Duckov może nadal rosnąć, zwłaszcza w trakcie weekendu.
Zespół Team Soda jest niezwykle zaszczycony, że udało nam się osiągnąć taki sukces, i zawdzięczamy go niesamowitej społeczności graczy oraz naszym przyjaciołom z Bilibili Game. Niezależnie od tego, czy byliście z nami od początkowych dni, gdy promowaliśmy demo na Steamie, czy dopiero dołączacie, by przekonać się, o co w tym całym kwakaniu chodzi – dziękujemy. – powiedział producent Jeff Chen w komunikacie prasowym.
Produkcja została wydana stosunkowo niedawno, bo 16 października 2025 roku. Gracze oczekujący na pierwowzór, Escape From Tarkov, wkrótce doczekają się pełnej premiery 1.0, która ma nastąpić na Steamie w przyszłym miesiącu.
