W Escape From Duckov gra więcej osób niż w oryginał. Kaczki sprzedały się rewelacyjnie

Parodia popularnego shootera ekstrakcyjnego, zatytułowana Escape From Duckov, nie tylko zadebiutowała wcześniej niż pełna wersja 1.0 swojego pierwowzoru, Escape From Tarkov, ale w pewnym momencie odnotowała również wyższe statystyki. Gra, w której użytkownicy kontrolują kaczkę, wywołała ogromne poruszenie na platformie Steam, osiągając w peaku liczbę ponad 255 000 jednocześnie grających osób.

Escape From Duckov hitem na Steamie. Gra sprzedała się w liczbie miliona egzemplarzy

Obecnie w Escape from Duckov gra więcej osób niż w tytuł, na którego sukcesie bazuje, czyli Escape From Tarkov. Należy jednak zachować ostrożność przy porównywaniu tych danych, ponieważ Tarkov nie jest jeszcze dostępny na Steamie i korzysta z własnej platformy Battlestate.