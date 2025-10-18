Nowy survivalowy hit na Steamie. Escape from Duckov to kacza parodia Tarkova

Na miesiąc przed premierą Escape from Tarkov na Steamie pojawiła się gra, która błyskawicznie przyciągnęła uwagę fanów gatunku – Escape from Duckov. Ten solowy, izometryczny shooter ekstrakcyjny to nie tylko pastisz dzieła Battlestate Games, ale i zaskakujący hit – w zaledwie dwa dni zagrało w niego ponad 200 tysięcy osób.

Escape from Duckov – kaczy sukces na Steamie

Zespół Team Soda pochwalił się, że ich „ptasia” parodia zdobyła ogromne zainteresowanie społeczności, osiągając w szczytowym momencie ponad 61 tysięcy jednoczesnych graczy. Co więcej, tytuł może się pochwalić aż 94% pozytywnych opinii na Steamie, co czyni go jednym z najlepiej ocenianych debiutów października.