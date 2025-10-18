Nowy survivalowy hit na Steamie. Escape from Duckov to kacza parodia Tarkova

Wystarczyły dwa dni, by humorystyczna strzelanka Escape from Duckov stała się jednym z największych niespodziewanych hitów października.
Na miesiąc przed premierą Escape from Tarkov na Steamie pojawiła się gra, która błyskawicznie przyciągnęła uwagę fanów gatunku – Escape from Duckov. Ten solowy, izometryczny shooter ekstrakcyjny to nie tylko pastisz dzieła Battlestate Games, ale i zaskakujący hit – w zaledwie dwa dni zagrało w niego ponad 200 tysięcy osób.
Escape from Duckov – kaczy sukces na Steamie
Zespół Team Soda pochwalił się, że ich „ptasia” parodia zdobyła ogromne zainteresowanie społeczności, osiągając w szczytowym momencie ponad 61 tysięcy jednoczesnych graczy. Co więcej, tytuł może się pochwalić aż 94% pozytywnych opinii na Steamie, co czyni go jednym z najlepiej ocenianych debiutów października.
Gracze chwalą Duckov za humor, brak oszustów i zaskakująco dopracowaną zawartość. Produkcja pozwala wcielić się w uzbrojone kaczki, które walczą o łupy i przetrwanie w kolorowym, a jednocześnie brutalnym świecie. Mimo humorystycznego tonu, tytuł oferuje pełnoprawny system progresji, rozbudowę bazy i elementy charakterystyczne dla gier typu extraction shooter.
Rozgrywka w Escape from Duckov łączy satyrę z solidnymi mechanikami – eksploracja, walka, crafting i utrata ekwipunku po śmierci przywodzą na myśl Tarkova, ale wszystko podane jest z dużym dystansem i kreskówkowym stylem. Gracze mogą rozwijać swoją bazę, wykonywać zadania poboczne i dostosowywać poziom trudności, a na wyższych progach czeka „mgła wojny”, ograniczająca widoczność.
Escape from Duckov nie oferuje polskiej wersji językowej, ale dostępne jest na Steamie w promocyjnej cenie 57,09 zł do 30 października. Później cena wzrośnie do 64,88 zł.
