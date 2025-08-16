Wielka bitwa w finałowym sezonie Wiedźmina. To jeden z ulubionych przez fanów fragmentów książki

Serial zaprezentuje bitwę w ostatnim sezonie Wiedźmina od Netflixa, choć nie będzie ona tak spektakularna jak w innych serialach fantasy.

Piąty i ostatni sezon Wiedźmina od Netfliksa wchodzi w finałowy etap produkcji. Choć wciąż nie znamy daty premiery sezonu czwartego, coraz więcej informacji pojawia się na temat dwóch ostatnich odsłon, w których Liam Hemsworth zadebiutuje jako Geralt z Rivii, zastępując Henry’ego Cavilla. Wcześniej poinformowano, że słynna lokacja z Wiedźmin 3: Krew i wino trafi do serialu, a teraz najnowsze doniesienia sugerują, że w finale sagi pojawi się jedna z najważniejszych bitew z całego uniwersum Andrzeja Sapkowskiego. Wiedźmin – Bitwa pod Brenną znajdzie się w finałowym sezonie Netflixa, ale nie będzie to batalia na wielką skalę Bitwa pod Brenną to największe i jedno z kluczowych starć opisanych w książkach. Dla serialu stanowiła jednak problem, ponieważ nie biorą w niej udziału główni bohaterowie. W literackim pierwowzorze wydarzenia te ukazane są z perspektywy postaci drugoplanowych, takich jak Jarre czy Shani. Dlatego przez długi czas pojawiały się wątpliwości, czy twórcy zdecydują się ją pokazać. Teraz wiele wskazuje na to, że widzowie rzeczywiście zobaczą Bitwę pod Brenną w adaptacji Netfliksa, choć w ograniczonej formie.

Od pewnego czasu w produkcji angażowani są statyści i kaskaderzy podpisani jako „żołnierz Temerii” czy „żołnierz Brygady Vrihedd”. Obie te formacje brały udział w bitwie, co jest mocnym sygnałem, że sceny starcia zostaną przeniesione na ekran. W książkach Brygadą Vrihedd dowodził Isengrim, choć na razie nie wiadomo, czy postać ta została obsadzona w serialu. Pewne jest natomiast, że do obsady piątego sezonu dołączyła Emily-Jo Young jako Shani. W powieści to właśnie jej punkt widzenia z namiotu medyków ukazuje brutalność i dramat wojny. Obecność Shani w serialu dodatkowo wzmacnia spekulacje, że Bitwa pod Brenną zostanie zaprezentowana przynajmniej częściowo.

W czwartym sezonie pojawi się również Coen, który w oryginalnej fabule nie brał udziału w bitwie, lecz powróci w autorskim wątku obok Lamberta, Vesemira i Geralta. Nie wiadomo jeszcze, czy Coen zostanie także w sezonie piątym, jednak do roli wracają inne postacie znane fanom, jak Yarpen Zigrin czy Zoltan Chivay. Brakuje natomiast informacji o Marti Sodergren, koleżance Shani z namiotu medyków, która nie pojawiła się w poprzednim sezonie. Mimo to nie należy oczekiwać widowiska na miarę największych bitew Gry o tron czy Rodu smoka. Produkcja nie wykazuje oznak wielotygodniowych zdjęć plenerowych z udziałem setek statystów, które byłyby niezbędne do nakręcenia epickiego starcia w pełnej skali. Bardziej prawdopodobne jest, że twórcy skupią się na perspektywie Shani i kilku scenach walki, które oddadzą klimat i znaczenie tego wydarzenia, zamiast budować spektakl batalistyczny na miarę hollywoodzkiego widowiska. Przypomnijmy, że wciąż nieznana jest data premiery czwartego sezonu Wiedźmina. Nowych odcinków prawdopodobnie doczekamy się w drugiej połowie bieżącego roku. Nie wiadomo jednak, jak na plany debiutu nowych odcinków wpłynęły niedawne dokrętki.

