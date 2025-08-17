Zaloguj się lub Zarejestruj

Gal Gadot już wie, dlaczego Śnieżka poniosła gigantyczną porażkę

Jakub Piwoński
2025/08/17 21:00
Zapytała o to lustereczko?

Śnieżka – nowa, aktorska wersja animacji z 1937 od Disneya – okazała się klęską i to zarówno finansową, jak i wizerunkową. Widowisko zebrało krytycznie niskie oceny od recenzentów i widzów, a jego promocję od początku otaczały kontrowersje. O dziwo jednak, w pierwszych tygodniach po premierze film cieszył się sporym zainteresowaniem w serwisie Disney+, gdzie utrzymywał się wśród najchętniej oglądanych tytułów. To jednak nie poprawia sytuacji filmu, która jest tragiczna.

Gal Gadot
Gal Gadot

Gal Gadot o swoim udziale w Śnieżce i odbiorze filmu

Gal Gadot, która w produkcji wcieliła się w Złą Królową, przyznała w rozmowie z izraelskim programem The A Talks, że jest głęboko rozczarowana tym, jak film został odebrany, choć dobrze bawiła się grając w nim.

Naprawdę świetnie się bawiłam na planie i byłam przekonana, że film odniesie wielki sukces. Bardzo lubiłam pracować z Rachel Zegler, śmiałyśmy się, rozmawiałyśmy, było fajnie. Dlatego rozczarowało mnie, że całość potoczyła się inaczej.

Jej zdaniem polityka miała bezpośredni wpływ na wyniki filmu:

Wywierana jest ogromna presja na celebrytów, żeby wypowiadali się przeciwko Izraelowi. Mogę próbować tłumaczyć i dawać ludziom kontekst, ale ostatecznie każdy sam podejmuje decyzję. Byłam rozczarowana, że film tak bardzo na tym ucierpiał i nie poradził sobie w kinach.

Po 7 października – jak przypomniała – w Hollywood i innych branżach artystycznych pojawiła się silna presja wobec gwiazd, by otwarcie sprzeciwiały się Izraelowi. Jej zdaniem to właśnie wpłynęło na atmosferę wokół Śnieżki i w efekcie na jej porażkę w kinach.

Dyskusje wokół Gadot dodatkowo podsyca jej przeszłość – aktorka służyła w izraelskiej armii i brała udział w wojnie libańskiej w 2006 roku. To już wcześniej wywoływało protesty, a w Libanie doprowadziło nawet do zakazu wyświetlania Wonder Woman. Z kolei Rachel Zegler, filmowa Śnieżka, otwarcie wspiera Palestynę i Gazę, co – jak donosiły media – komplikowało kampanię promocyjną.

W ostatnich miesiącach Gadot wciąż spotyka się z krytyką. Jej uroczystość odsłonięcia gwiazdy w Hollywood Walk of Fame została przesunięta z powodu protestów. Na planie filmu The Runner w Londynie demonstranci próbowali zakłócić prace zdjęciowe, co zakończyło się interwencją policji. Emocje wokół aktorki zatem nie słabną.

Źródło:https://deadline.com/2025/08/gal-gadot-snow-white-box-office-flop-israel-palestine-1236490189/

Popkultura
Disney
Gal Gadot
Królewna Śnieżka
Disney+
aktorka
Śnieżka
Izrael
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


