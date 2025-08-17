Gal Gadot już wie, dlaczego Śnieżka poniosła gigantyczną porażkę

Śnieżka – nowa, aktorska wersja animacji z 1937 od Disneya – okazała się klęską i to zarówno finansową, jak i wizerunkową. Widowisko zebrało krytycznie niskie oceny od recenzentów i widzów, a jego promocję od początku otaczały kontrowersje. O dziwo jednak, w pierwszych tygodniach po premierze film cieszył się sporym zainteresowaniem w serwisie Disney+, gdzie utrzymywał się wśród najchętniej oglądanych tytułów. To jednak nie poprawia sytuacji filmu, która jest tragiczna.

Gal Gadot o swoim udziale w Śnieżce i odbiorze filmu

Gal Gadot, która w produkcji wcieliła się w Złą Królową, przyznała w rozmowie z izraelskim programem The A Talks, że jest głęboko rozczarowana tym, jak film został odebrany, choć dobrze bawiła się grając w nim.