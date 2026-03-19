Zaloguj się lub Zarejestruj

W chwilę zniszczono pracę 100 osób. Pokemon Pokopia nie zawsze jest takie spokojne

Mikołaj Berlik
2026/03/19 11:50
1
0

Wyspa dla wszystkich zrujnowana bez żadnego poczucia winy.

Niestety, nawet w tak spokojnych i kolorowych światach jak Pokemon Pokopia, gracze muszą mierzyć się z problemami znanymi z wczesnych lat Minecrafta. Społeczność gry, łączącej w sobie klimat Animal Crossing z mechaniką budowania, padła ofiarą dotkliwego aktu wandalizmu, czyli tzw. griefingu.

Pokemon Pokopia – zniszczony owoc pracy 100 osób

Grupa graczy otworzyła „publiczną wyspę do wspólnego budowania”, która miała być przestrzenią kreatywnej współpracy. Inicjatywa ta szybko stała się ofiarą anonimowego gracza. Wandal zrujnował budowle, nad którymi pracowało około 100 osób. Fani zauważają, że sytuacja przypomina najgorsze wspomnienia z serwerów Minecrafta z 2012 roku, kiedy to wielogodzinne wysiłki potrafiły zniknąć w kilka minut. Na szczęście twórcy wyspy zdążyli nagrać materiał wideo prezentujący ich dzieło przed atakiem, co pozwoliło udokumentować ogrom włożonej pracy.

Wczytywanie ramki mediów.

Otworzyliśmy publiczną wyspę do budowy spółdzielni i, jak można się było spodziewać, ktoś przyszedł i ją zniszczył

Jest nam bardzo smutno, że wysiłek około 100 osób poszedł na marne, ale przynajmniej nagraliśmy materiał wcześniej.

Jeśli chcesz pomóc w ratowaniu:
Kod łącza: LRC9VX
Adres: 2HN0C2PF

GramTV przedstawia:

Mimo rozczarowania, gracze Pokopii pokazali swoją lepszą stronę. W sieci pojawiły się kody dostępu do wyspy dla osób, które chcą pomóc w sprzątaniu i odbudowie zniszczonych struktur. Incydent wywołał dyskusję na temat mechanizmów bezpieczeństwa. Gracze domagają się od twórców wprowadzenia systemu kopii zapasowych wysp, który pozwoliłby łatwo przywrócić stan sprzed ataku.

Przypomnijmy, że Pokemon Pokopia jest dostępne jedynie na Nintendo Switch 2.

Tagi:

News
Nintendo
Pokemon
pokemony
symulacja
cozy
Nintendo Switch 2
Pokemon: Pokopia
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:24

Problemy pierwszego świata...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112