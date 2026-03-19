W chwilę zniszczono pracę 100 osób. Pokemon Pokopia nie zawsze jest takie spokojne

Niestety, nawet w tak spokojnych i kolorowych światach jak Pokemon Pokopia, gracze muszą mierzyć się z problemami znanymi z wczesnych lat Minecrafta. Społeczność gry, łączącej w sobie klimat Animal Crossing z mechaniką budowania, padła ofiarą dotkliwego aktu wandalizmu, czyli tzw. griefingu.

Pokemon Pokopia – zniszczony owoc pracy 100 osób

Grupa graczy otworzyła „publiczną wyspę do wspólnego budowania”, która miała być przestrzenią kreatywnej współpracy. Inicjatywa ta szybko stała się ofiarą anonimowego gracza. Wandal zrujnował budowle, nad którymi pracowało około 100 osób. Fani zauważają, że sytuacja przypomina najgorsze wspomnienia z serwerów Minecrafta z 2012 roku, kiedy to wielogodzinne wysiłki potrafiły zniknąć w kilka minut. Na szczęście twórcy wyspy zdążyli nagrać materiał wideo prezentujący ich dzieło przed atakiem, co pozwoliło udokumentować ogrom włożonej pracy.

