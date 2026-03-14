Nowe Pokemony rządzą. Jedna z najlepiej sprzedających się gier na Switch 2

Nintendo ma więc nowy hit. I jedną z najlepiej sprzedających się gier na swoją konsolę.

Pokemon Pokopia kolejnym hitem Nintendo

5 marca Pokemon Pokopia oficjalnie ujrzało światło dzienne. Mowa tutaj o spin-offie głównego cyklu, który miał trudne zadanie. Po średnim odbiorze Pokémon Legends: Z-A tytuł musiał podbudować opinię graczy o marce i wyszło mu to znakomicie. Znakomicie na tyle, że w zaledwie 4 dni po premierze produkcja znalazła aż 2,2 miliona nabywców. Z tego aż 1 milion egzemplarzy przypada na samą Japonię, co raczej nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę popularność, jaką cykl o łapaniu stworków cieszy się w Kraju Kwitnącej Wiśni. Co ciekawe, Pokopia to jedyny z 13 dotychczasowych spin-offów, który przekroczył barierę 2 milinów kopii.