Nowe Pokemony rządzą. Jedna z najlepiej sprzedających się gier na Switch 2

Maciej Petryszyn
2026/03/14 17:00
Niedawno rodzina Pokemonów wzbogaciła się o nową produkcję. Produkcję, która szturmem zdobyła serca graczy, rozchodząc się w imponującej liczbie kopii.

Nintendo ma więc nowy hit. I jedną z najlepiej sprzedających się gier na swoją konsolę.

Pokemon Pokopia kolejnym hitem Nintendo

5 marca Pokemon Pokopia oficjalnie ujrzało światło dzienne. Mowa tutaj o spin-offie głównego cyklu, który miał trudne zadanie. Po średnim odbiorze Pokémon Legends: Z-A tytuł musiał podbudować opinię graczy o marce i wyszło mu to znakomicie. Znakomicie na tyle, że w zaledwie 4 dni po premierze produkcja znalazła aż 2,2 miliona nabywców. Z tego aż 1 milion egzemplarzy przypada na samą Japonię, co raczej nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę popularność, jaką cykl o łapaniu stworków cieszy się w Kraju Kwitnącej Wiśni. Co ciekawe, Pokopia to jedyny z 13 dotychczasowych spin-offów, który przekroczył barierę 2 milinów kopii.

Ten wynik sprawia, że Pokemon Pokopia plasuje się na 4. miejscu, jeżeli chodzi o dotychczasową sprzedaż gier na Nintendo Switch 2. Niekwestionowanym liderem w tej kwestii jest oczywiście Mario Kart World, które rozeszło się w oszałamiającym 14,03 miliona kopii. Warto jednak pamiętać, że MKW było też dodawane do samej konsoli w jednym z dostępnych pakietów. Dalej ulokowało się Donkey Kong Bananza z 4,25 miliona egzemplarzy. Podium sprzedażowe zamyka zaś inna gra o pokemonach, czyli wspomniane już Pokémon Legends: Z-A. Ta produkcja znalazła 3,89 milionów nabywców.

Co ciekawe, zapotrzebowanie na Pokopię było tak duże, że w pewnym momencie zabrakło fizycznych wydań gry! To zaś wywołało chwilowe podniesienie cen ze standardowych 69,99 dolarów na poziom 80 dolarów. Sukces pozycji stworzonej przez Game Freak i Omega Force ma też inny wymiar. Wpłynął on bowiem na sytuację samego Nintendo, którego cena akcji wzrosła o ponad 10%. Pokemon Pokopia zostało również docenione przez recenzentów. W momencie pisania tego tekstu średnia ocen gry w serwisie Metacritic to imponujące 89 na 100.

Źródło:https://www.polygon.com/pokemon-pokopia-sales-switch-2-bestseller/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

