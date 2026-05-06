Nintendo Switch 2 ma wielkie hity, ale wciąż brakuje jednej podstawowej aplikacji. Gracze znaleźli dziwne obejście

YouTube nadal nie trafił oficjalnie na nową konsolę Nintendo.

Nintendo Switch 2 bardzo szybko stał się jedną z najgorętszych konsol na rynku. Jest wygodna w użytkowaniu, ale posiada też sporą bibliotekę gier. Wśród najgłośniejszych tytułów dostępnych na platformie znajdują się m.in. Mario Kart World, Donkey Kong Bananza czy Pokémon Pokopia. To jednak wiemy. Co zaskakujące, mimo sukcesu konsoli gracze od dłuższego czasu zwracają jednak uwagę na zaskakujący brak – urządzenie nadal nie posiada natywnej aplikacji YouTube. Nintendo Switch 2 – co z dostępem do YouTube? Okazuje się jednak, że użytkownicy znaleźli nietypowy sposób na uruchomienie serwisu na konsoli. Wszystko dzięki grze Super Animal Royale. Jeden z graczy odkrył, że w menu produkcji znajduje się sekcja z materiałami wideo i aktualnościami. Po wybraniu opcji „obejrzyj na YouTube” konsola otwiera zewnętrzną przeglądarkę internetową, która pozwala przejść bezpośrednio do serwisu.

W praktyce oznacza to, że użytkownicy mogą wyszukiwać i oglądać filmy na YouTube bez oficjalnej aplikacji. Rozwiązanie ma jednak kilka istotnych ograniczeń. Filmy działają wyłącznie w trybie pełnoekranowym, nie można jednocześnie przeglądać komentarzy, a jakość obrazu została ograniczona do 360p. W trybie przenośnym wygląda to jeszcze akceptowalnie, ale po podłączeniu konsoli do telewizora różnica jakości staje się bardzo widoczna.

Pojawiają się też problemy z samym interfejsem strony – niektóre miniatury czy grafiki kanałów mogą się nie wyświetlać poprawnie. Mimo to odtwarzanie samych materiałów działa bez większych problemów, dlatego część graczy traktuje tę metodę jako tymczasowe rozwiązanie. Wiele wskazuje jednak na to, że oficjalna aplikacja YouTube dla Switcha 2 i tak powstaje. Serwis był przecież dostępny na pierwszym Switchu, a konto TeamYouTube na X miało wcześniej sugerować, że nowa wersja aplikacji „pojawi się wkrótce”. Wpis szybko usunięto, co tylko podsyciło spekulacje, że informacja została ujawniona zbyt wcześnie. A gracze mogą jedynie obejść się smakiem i wchodzić na YouTube w taki dość nietypowy sposób.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










