Kreatywność znowu górą. Gracz Pokemon Pokopia stworzył w pełni automatyczną farmę surowców

Jeden z graczy Pokemon Pokopia stworzył w grze w pełni zautomatyzowaną farmę surowców, która pozwala zbierać materiały bez żadnej ingerencji ze strony gracza.

Spin-off popularnej serii Pokemon, opracowany przez studio Omega Force, zadebiutował 5 marca i szybko stał się ogromnym sukcesem. W ciągu zaledwie czterech dni od premiery sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy na całym świecie. Produkcja bywa często porównywana do gier symulacyjnych takich jak Animal Crossing: New Horizons, Viva Pinata lub Minecraft, ale być może do tego grona dołączą teraz porównania do Factorio. Pełna automatyka w Pokemon Pokopia Jednym z największych atutów Pokemon Pokopia jest rozbudowany system budowania, który pozwala graczom projektować własne wioski niemal w dowolny sposób. Dzięki temu powstają niezwykle kreatywne konstrukcje, począwszy od unikalnych domów dla Pokemonów, a skończywszy na rekonstrukcjach miejsc znanych z wcześniejszych gier serii. Przykładowo jeden z fanów odtworzył w swojej wiosce budynek Bell Tower znany z Pokemon Gold and Silver. Tym razem jednak uwagę społeczności przyciągnęła konstrukcja znacznie bardziej praktyczna.

Użytkownik japońskiego serwisu X o nicku nanapercent788 zaprezentował szczegółowo zaprojektowany przez siebie system automatycznego pozyskiwania materiałów. Mechanizm wykorzystuje fizykę wody w grze, która transportuje przedmioty, kilka Pokemonów pracujących w wiosce oraz specjalne Community Boxes, do których trafiają zebrane surowce. Najpierw woda przesuwa przedmioty w odpowiednie miejsce, gdzie inne Pokemony podnoszą je i przenoszą do skrzyń. Następnie Coalossal oraz Machop przetwarzają materiały. Po uruchomieniu całego systemu nie jest potrzebna żadna dalsza interakcja gracza. Autor konstrukcji udostępnił również instrukcję krok po kroku, dzięki której inni gracze mogą stworzyć własne automatyczne farmy. Wczytywanie ramki mediów.

Tego typu system może być szczególnie przydatny dla osób planujących duże projekty budowlane w grze. Zamiast samodzielnie zbierać materiały w świecie gry, gracze mogą pozwolić farmie działać w tle i gromadzić surowce automatycznie. Autor projektu sugeruje nawet ustawienie kamery monitorującej skierowanej na końcowy element systemu, a następnie pozostawienie gry uruchomionej, aby farma mogła pracować bez przerwy. W komentarzach wielu fanów żartowało, że konstrukcja przypomina… małą fabrykę lub sweatshop, a niektórzy porównywali twórcę systemu do tajemniczej organizacji Team R wspomnianej w grze. Ogromny sukces gry sprawił, że zarówno społeczność, jak i twórcy patrzą już w przyszłość projektu. Studio Omega Force zapowiedziało aktualizacje, które mają naprawić błędy i wprowadzić poprawki jakości rozgrywki. Fani dopatrują się także wskazówek dotyczących przyszłego DLC. Jedna z notatek znalezionych w grze wspomina bowiem o Sevii Islands oraz rzadkich Pokemonach żyjących na tym archipelagu. Co ciekawe, region ten powraca również w innych projektach serii. Game Freak oraz The Pokemon Company niedawno ponownie wydali gry Pokemon FireRed i Pokemon LeafGreen na konsoli Nintendo Switch, które ogłoszono podczas transmisji z okazji 30-lecia marki Pokemon. Trzeba przyznać, że póki co Pokemony bardzo hucznie świętują swój jubileusz.