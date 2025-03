W Avowed znaleziono sympatyczny easter egg nawiązujący do Lydii ze Skyrima

Avowed spotkało się z mieszanym odbiorem graczy, ale mimo to gra nadal jest rozwijana, a samo Obsidian Entertainment jest zadowolone z wyników sprzedaży gry. Lydia jest jednym z pierwszych towarzyszy, których można zwerbować w Skyrim i chociaż jest lojalna i wierna, stała się słynna głównie przez swoją irytującą linię dialogową. Za każdym razem, gdy gracz chciał przekazać jej przedmioty, Lydia mówiła z wyraźnym zniechęceniem: „I am sworn to carry your burdens” czyli „Jestem zobowiązana nosić twoje ciężary”, co w połączeniu z jej skłonnością do blokowania drzwi i utrudniania skradania, szybko stała się bohaterką internetowych memów. Nawiązanie do Skyrima to dość ciekawy zbieg okoliczności, gdyż ostatnio informowaliśmy, że Avowed miało być właśnie takim Skyrimem z multiplayerem.

W Avowed odkryto easter egg nawiązujący do Skryima

Obsidian Entertainment postanowiło subtelnie nawiązać do tej postaci w Avowed. Jak zauważył użytkownik Reddita ambition-unbound, a także inni gracze, którzy potwierdzili obecność easter egga, w grze można znaleźć unikalny pierścień o nazwie The Packmule's Burden. Opis przedmiotu opowiada historię giermka, który był "zobowiązany nosić ciężary" swojego rycerza.