Avowed doczeka się DLC? Obsidian jest zadowolone z wyników sprzedaży nowego RPG

Wypowiedź reżyserki sugeruje, że twórcy Avowed są zainteresowani rozwijaniem swojej produkcji. Niewykluczone więc, że w przyszłości gra otrzyma DLC lub nawet kontynuację. W podjęciu decyzji o dalszym rozwoju marki mogą pomóc wyniki sprzedaży, z których – jak informuje Jason Schreier – Obsidian Entertainment jest „jak na razie zadowolone”.



Na koniec warto przypomnieć, że Avowed dostępne jest na PC i Xbox Series X/S. Wspomnianym tytułem cieszyć mogą się również wszyscy abonenci PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Obsidian Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Avowed – Kolorowo, dynamicznie, schematycznie.