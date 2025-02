Avowed z czwartą aktualizacją. Obsidian Entertainment z imponującym wsparciem dla nowego RPG-a

Jakiś czas temu informowaliśmy o sporej aktualizacji ważącej 66 GB, jaka pojawiła się w Avowed - nowym RPG-u od Obsidian Entertainment znanego między innymi z Fallout New Vegas oraz serii Pillars of Eternity. Pomimo dobrego odbioru twórcy bardzo skupili się na szybkim udostępnianiu kolejnych łatek - właśnie dowiedzieliśmy się już o czwartej z nich.

Avowed - opis nowości

W najnowszej aktualizacji do Avowed oznaczonej jako 1.2.4 deweloperzy poświęcili sporo uwagi systemowi questów, który nie działał do tej pory prawidłowo. W wielu przypadkach nie mogliśmy odnaleźć przedmiotów wyrzuconych przez przeciwników, co uniemożliwiało ukończenie niektórych zadań pobocznych. Dodatkowo, od teraz kluczowe postacie nie będą mogły zginąć - wcześniej taka sytuacja blokowała postęp w wybranych questach.