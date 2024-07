Visions of Mana – poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe. Gra Square Enix nie jest zabójcą komputerów

Square Enix ujawniło oficjalne wymagania sprzętowe gry Visions of Mana na PC. Jest to zupełnie nowa historia od tej, którą prezentowano wcześniej.

Visions of Mana to zupełnie nowa historia, która ukaże się na PC już 29 sierpnia. Jak poinformował wydawca, gra będzie wykorzystywać technologię zabezpieczającą Denuvo.

Visions of Mana będzie kontynuacją podróży Vala, nowo mianowanego strażnika duszy, którego zadaniem jest towarzyszenie swojemu przyjacielowi z dzieciństwa, Hinnie, w przekazaniu wybranej jałmużny do Drzewa Many. Gracze będą mogli podczas bitwy zbudować własny, trzyosobowy zespół marzeń i przełączać się między pięcioma grywalnymi postaciami. Te grywalne postacie to Val, Careena, Morley, Palamena i Julei. Ponadto pojawią się towarzysze wspierający, tacy jak Ramcoh, Aesh i Hinna.

Visions of Mana – wymagania sprzętowe dla komputerów PC

Minimalne:

System operacyjny: Windows 10/11 64-bitowy

Procesor: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-6400

Pamięć: 16 GB RAM

Grafika: AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM

DirectX: wersja 12

Pamięć: 45 GB wolnego miejsca na dysku

Dodatkowe uwagi: 1920×1080, wstępnie ustawiona grafika „Niska”, 30FPS

Zalecane: