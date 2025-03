Final Fantasy świętuje historyczny wynik. Seria przekroczyła 200 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie

Square Enix o świetnym wyniku sprzedażowym poinformowało w mediach społecznościowych. Wydawca ujawnił przy okazji, że Final Fantasy Pixel Remaster sprzedało się w liczbie ponad 5 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Seria Final Fantasy przekroczyła 200 milionów sprzedanych gier

200 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie to naprawdę mocny wynik. To osiągnięcie potwierdza status Final Fantasy jako jednej z najlepiej sprzedających się serii gier wideo w historii. Saga Final Fantasy znajduje się na równi z takimi gigantami jak Assassin's Creed i The Sims, przewyższając sprzedaż Sonic the Hedgehog oraz The Legend of Zelda. Jednak nadal pozostaje w tyle za takimi markami jak Mario, Tetris, Call of Duty, Pokémon, Grand Theft Auto, Minecraft i FIFA.