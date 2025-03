Darmowa gra w Epic Games Store. Kolejne prezenty do odebrania na PC

Epic Games Store, jak co czwartek, również i tym razem oferuje kolejną, darmową grę. Tym razem gracze będą mogli odebrać Mortal Shell, które będzie dostępne już dziś od godziny 17:00. Ponadto platforma oferuje dodatkowy bonus w postaci World of Warships – Anniversary Party Favor. Prezenty przypiszemy do konta do przyszłego czwartku.

Mortal Shell to bezwzględna i intensywna gra RPG akcji, która przetestuje Twój zdrowy rozsądek i odporność Twojego umysłu w wyniszczonym świecie. Kiedy szczątki ludzkości więdną i gniją, zagorzali wrogowie rozprzestrzeniają się wśród jej gruzów. Są bezlitośni, więc Twoje przetrwanie wymagać będzie najwyższej gotowości, precyzji i instynktu. Namierzaj ukryte sanktuaria pobożnych wyznawców i odkryj swój prawdziwy cel. – brzmi opis gry.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Warto przypomnieć, że jeszcze dzisiaj do godziny 17:00 możemy odebrać prezent z ubiegłego tygodnia. Jest to gra Them's Fightin' Herds – dwuwymiarowa bijatyka.