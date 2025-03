Wiosenna Wyprzedaż na Steam. Setki gier na PC w świetnych cenach

Użytkownicy komputerów osobistych mają dobrą okazję, by uzupełnić swoje wirtualne biblioteki.

Wystartowała już Wiosenna Wyprzedaż na platformie Steam. Do 20 marca 2025 roku gracze będą mogli skorzystać z promocji na całą masę gier na PC. Obniżki obejmują reprezentantów różnych gatunków.

Gry na PC w promocji na Steamie. Ruszyła Wiosenna Wyprzedaż

Wiosenna Wyprzedaż na Steam to świetna okazja, by urozmaicić swoją bibliotekę gier na PC. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy między innymi Anno 1800, Elden Ring czy Ghost of Tsushima. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty.