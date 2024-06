Visions of Mana na zwiastunie premierowym. Wiemy kiedy zadebiutuje nowa gra Square Enix

Square Enix ogłosiło oficjalną datę premiery Visions of Mana, a przy okazji zaprezentowało nowy zwiastun, dzięki któremu można zobaczyć spore fragmenty gameplayu.

Nowy zwiastun ujawnia nowe grywalne postacie i funkcjonalności, z których gracze skorzystają w podczas swojej ekscytującej podróży. W Visions of Mana gracze będą mogli podczas bitwy zbudować własną drużynę, a trakcie rozgrywki istnieje możliwość przełączania się między pięcioma grywalnymi postaciami. Te grywalne postacie to Val, Careena, Morley, Palamena i Julei. Ponadto pojawią się towarzysze wspierający, tacy jak Ramcoh, Aesh i Hinna.

Warto przypomnieć, że za sprawą Visions of Mana wracamy do tytułowego uniwersum po wielu latach przerwy. Ostatnia część serii z akcją umiejscowioną w świecie Mana zadebiutowała bowiem w 2007 roku. Mowa tutaj o grze zatytułowanej Heroes of Mana.

Visions of Mana przedstawia historię nowego strażnika duszy o imieniu Val, który wspólnie ze swoją towarzyszką rozpoczyna długą i niebezpieczną podróż do Drzewa Many. Kampania fabularna zawiera misje główne oraz zadania poboczne. Ukończenie wszystkich questów zajmuje kilkadziesiąt godzin.