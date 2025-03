Chrono Trigger ma już 30 lat. Square Enix zamierza hucznie świętować rocznicę

Chrono Trigger to kultowe jRPG, które po raz pierwszy zadebiutowało na Super Famicom w 1995 roku, a dziś obchodzi swoją trzydziestą rocznicę.

Trzydzieści lat istnienia to nie byle co, dlatego z okazji tego wyjątkowego jubileuszu, Square Enix zapowiedziało szereg inicjatyw, które wykraczają nawet poza samą grę. To może być naprawdę mocny rok dla fanów marki.

Square Enix świętuje 30-lecie marki Chrono Trigger

W oficjalnym wpisie w serwisie X, firma poinformowała, że przez następny rok fani mogą spodziewać się wielu nowych projektów związanych z marką: