Vince Gilligan ujawnia scenę z Z Archiwum X, która wciąż go męczy po prawie 30 latach

Jakub Piwoński
2025/11/17 09:30
Pamiętacie odcinek Paper Hearts z 4 sezonu? Coś zwróciło waszą uwagę?

Choć Z Archiwum X uchodzi za jeden z najbardziej przełomowych seriali lat 90., jego współtwórca Vince Gilligan zdradził, że jedna scena z produkcji wciąż spędza mu sen z powiek. Scenarzysta, dziś kojarzony przede wszystkim z Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, niedawno wrócił z serialem Jedyna i był to także jego powrót do gatunku science fiction. Swoją karierę zaczynał jednak właśnie przy historii Muldera i Scully.

Z Archiwum X
Z Archiwum X

Vince Gilligan ujawnia scenę z Z Archiwum X, która wciąż go męczy

W rozmowie z Ringer TV Gilligan wspomniał odcinek Paper Hearts (10 odcinek, 4 sezonu), który wprowadzał do serialu jeden z najbardziej ponurych wątków — seryjnego mordercę dzieci. W finale epizodu sprawca zostaje zastrzelony w głowę. Problem w tym, że na ekranie… nie widać żadnej rany. Kamera pokazuje nienaruszoną głowę postaci, podczas gdy ściana za nią jest zachlapana krwią i widnieje na niej wyraźny ślad po kuli.

GramTV przedstawia:

Jak wyjaśnił Gilligan, ta nielogiczna scena nie była błędem ekipy, lecz efektem ograniczeń narzuconych przez dział Standardów i Praktyk stacji. Regulacje zakazywały pokazania widocznego uszkodzenia głowy — nawet jeśli było to kluczowe dla spójności sceny. Scenarzysta przyznał, że do dziś uważa to za jedną z bardziej absurdalnych ingerencji, z jakimi musiał się mierzyć.

Mimo takich ograniczeń Z Archiwum X słynie z umiejętnego omijania cenzury i tworzenia atmosfery grozy przy minimalnych środkach. Twórcy wielokrotnie udowadniali, że potrafią kreatywnie interpretować zasady i przekraczać granice tego, co wtedy uchodziło za dopuszczalne w telewizji. W przypadku Paper Hearts nie udało się jednak uniknąć dziwnej niekonsekwencji, która do dziś irytuje zarówno fanów, jak i samego Gilligana — autora jednych z najbardziej pamiętnych odcinków w historii serialu. Przeczytajcie o innym odcinku kultowego serialu, który także źle się zestarzał.

Źródło:https://screenrant.com/x-files-paper-hearts-scenes-bothers-vince-gilligan/

Popkultura
serial
science fiction
Z Archiwum X
Vince Gilligan
serial telewizyjny
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


