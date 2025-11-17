Vince Gilligan ujawnia scenę z Z Archiwum X, która wciąż go męczy po prawie 30 latach

Choć Z Archiwum X uchodzi za jeden z najbardziej przełomowych seriali lat 90., jego współtwórca Vince Gilligan zdradził, że jedna scena z produkcji wciąż spędza mu sen z powiek. Scenarzysta, dziś kojarzony przede wszystkim z Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, niedawno wrócił z serialem Jedyna i był to także jego powrót do gatunku science fiction. Swoją karierę zaczynał jednak właśnie przy historii Muldera i Scully.

Vince Gilligan ujawnia scenę z Z Archiwum X, która wciąż go męczy

W rozmowie z Ringer TV Gilligan wspomniał odcinek Paper Hearts (10 odcinek, 4 sezonu), który wprowadzał do serialu jeden z najbardziej ponurych wątków — seryjnego mordercę dzieci. W finale epizodu sprawca zostaje zastrzelony w głowę. Problem w tym, że na ekranie… nie widać żadnej rany. Kamera pokazuje nienaruszoną głowę postaci, podczas gdy ściana za nią jest zachlapana krwią i widnieje na niej wyraźny ślad po kuli.