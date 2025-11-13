32 lata temu Z Archiwum X niemal zrujnowało swój pierwszy sezon najgorszym odcinkiem serii

Wspominamy jeden z tych odcinków, o którym wielu wolałoby zapomnieć.
10 września 1993 roku świat po raz pierwszy zobaczył Z Archiwum X — kultowy serial science fiction stworzony przez Chrisa Cartera. Pilotowy odcinek przyciągnął aż 12 milionów widzów, co było imponującym wynikiem jak na produkcję emitowaną w piątkowe wieczory. Publiczność szybko wciągnęła się w opowieść o agentach FBI, Foxie Mulderze i Danie Scully, którzy badali zjawiska paranormalne i teorie spiskowe. Serial błyskawicznie zdobył status kultowego, a David Duchovny i Gillian Anderson stali się ikonami lat 90.
Z Archiwum X – o czym opowiada najgorszy odcinek serii?
Pierwszy sezon Z Archiwum X rozpoczął się z przytupem. Po znakomitym pilocie przyszły kolejne świetne odcinki – Głębokie Gardło rozwijał mitologię serialu, wprowadzając tajemniczego informatora Muldera, a Squeeze zapisał się w historii jako pierwszy odcinek z cyklu Potwór Tygodnia. Kulminacją tej passy był ósmy epizod, Lód – paranoiczny thriller w stylu Coś Johna Carpentera, uznawany do dziś za jeden z najlepszych w całej serii.
Niestety, po serii sukcesów przyszedł moment kryzysu. Dziewiąty odcinek sezonu, zatytułowany Kosmos, niemal wykoleił cały serial. Fabuła skupiała się na astronaucie, podpułkowniku Marcusie Aureliusie Belcie (w tej roli Ed Lauter), który po spotkaniu z tajemniczą istotą w przestrzeni kosmicznej zostaje przez nią opętany i zaczyna sabotować misje NASA. Choć pomysł na papierze zapowiadał się ciekawie, wykonanie pozostawiło wiele do życzenia — od słabego scenariusza po wyjątkowo kiepskie efekty specjalne.
GramTV przedstawia:
Sam Chris Carter, twórca Z Archiwum X, przyznał później, że Kosmos to jego najmniej ulubiony odcinek. Fani i krytycy byli zgodni – epizod uzyskał ocenę zaledwie 6,2/10 w serwisie IMDb, co czyni go najgorzej ocenianym odcinkiem pierwszego sezonu i jednym z najsłabszych w całym serialu.
Odcinek obejrzało 10,7 miliona widzów, ale kolejny epizod – znacznie lepszy Upadły Anioł – przyciągnął już tylko 8,8 miliona, co pokazało, że część fanów mogła się zniechęcić. Na szczęście Z Archiwum X szybko odzyskało formę, a Kosmos pozostał jedynie drobną wpadką na tle imponującego dziedzictwa jednego z najważniejszych seriali science fiction w historii telewizji.Przypominamy, że niedawno informowaliśmy także o planach na reboot serii.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!