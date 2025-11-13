32 lata temu Z Archiwum X niemal zrujnowało swój pierwszy sezon najgorszym odcinkiem serii

Wspominamy jeden z tych odcinków, o którym wielu wolałoby zapomnieć.

10 września 1993 roku świat po raz pierwszy zobaczył Z Archiwum X — kultowy serial science fiction stworzony przez Chrisa Cartera. Pilotowy odcinek przyciągnął aż 12 milionów widzów, co było imponującym wynikiem jak na produkcję emitowaną w piątkowe wieczory. Publiczność szybko wciągnęła się w opowieść o agentach FBI, Foxie Mulderze i Danie Scully, którzy badali zjawiska paranormalne i teorie spiskowe. Serial błyskawicznie zdobył status kultowego, a David Duchovny i Gillian Anderson stali się ikonami lat 90.

Z Archiwum X – o czym opowiada najgorszy odcinek serii?

Pierwszy sezon Z Archiwum X rozpoczął się z przytupem. Po znakomitym pilocie przyszły kolejne świetne odcinki – Głębokie Gardło rozwijał mitologię serialu, wprowadzając tajemniczego informatora Muldera, a Squeeze zapisał się w historii jako pierwszy odcinek z cyklu Potwór Tygodnia. Kulminacją tej passy był ósmy epizod, Lód – paranoiczny thriller w stylu Coś Johna Carpentera, uznawany do dziś za jeden z najlepszych w całej serii.