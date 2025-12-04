Najsłynniejsza parodia Gwiezdnych wojen powraca. Aktorzy podzielili się zdjęciami

Do premiery wciąż jednak daleka droga.

Po latach oczekiwania kontynuacja kultowej komedii z 1987 roku wreszcie przeszła do kolejnego etapu produkcji. Josh Gad, współscenarzysta, producent i jeden z głównych aktorów Kosmicznych jaj 2, potwierdził w mediach społecznościowych, że prace na planie filmu oficjalnie dobiegły końca. Produkcja wystartowała we wrześniu, a tempo prac, jak sam żartobliwie wskazał Gad, okazało się niezwykle szybkie. Kosmiczne jaja 2 – zakończono prace na planie filmu W swoim wpisie aktor nawiązał do pierwowzoru i błyskawicznego tempa realizacji. Podkreślił, że kręcenie kontynuacji było z „prędkością absurdu”.

W kolejnym akapicie Gad wspomina, że trzy lata temu skontaktował się z Melem Brooksem, aby zapytać go o możliwość stworzenia Kosmicznych jaj 2. Był zaskoczony, gdy legendarny twórca nie tylko wyraził zgodę, lecz także zdecydował się wrócić jako producent i aktor. Brooks odpowiadał za reżyserię, scenariusz oraz produkcję oryginalnego filmu, a na ekranie wcielał się w Yogurta i prezydenta Skrooba. Reżyserią Kosmicznych jaj zajął się Josh Greenbaum. Gad określił go jako „jednego z najlepszych reżyserów, jakich miał zaszczyt poznać”. Twórca przy okazji podziękował ekipie filmowej, współautorom scenariusza, Amazon MGM Studios oraz całej obsadzie. Radością z zakończenia zdjęć podzieliła się także Daphne Zuniga, publikując zdjęcie z imprezy, na której pozowała wraz z Pullmanem, Greenbaumem, Gadem i Moranisem. Aktorka napisała, że „na zabawę nigdy nie jest się za starym” oraz że „naprawdę ma nadzieję, iż świat pokocha ten film tak mocno, jak oni pokochali jego tworzenie”.

Do swoich ról powracają Bill Pullman jako Lone Starr, Daphne Zuniga jako księżniczka Vespa, Rick Moranis jako Dark Helmet oraz George Wyner jako pułkownik Sandurz. Szczególną uwagę przyciąga powrót Moranisa, który od dekad nie występował w filmach pełnometrażowych. W obsadzie znalazły się również nowe twarze, w tym Keke Palmer, Anthony Carrigan oraz Lewis Pullman. Syn Billa Pullmana wcieli się w Starbursta, czyli potomka Lone Starra i księżniczki Vespy. Ogromne bogactwo materiału do wyśmiania i sparodiowania sprawia, że Kosmiczne jaja 2 ma przed sobą wyjątkowy potencjał. Od 1987 roku świat popkultury zapełnił się nowymi filmami i serialami science fiction. W grę mogą wchodzić nawiązania do prequeli i nowych projektów spod szyldu Star Wars, a także do Star Treka, Avatara, Diuny, Matrixa, Obcego czy Predatora. Przypomnijmy, że premiera Spaceballs 2 zaplanowana jest na 2027 rok, choć nie podano jeszcze dokładnej daty.

