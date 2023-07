Viaplay wdraża program naprawczy. Firma wycofuje się z wielu rynków, także z Polski

Firma stawia na ograniczenie zasięgu, oznaczające zamknięcie biznesu lub przerzucenie go na partnerów i skupi się na Skandynawii, Holandii i Viaplay Select. Tak stanie się także w Polsce , a zmiany mają być przeprowadzone do końca 2024 roku.

W naszym kraju Viaplay znany jest jako platforma VOD z filmami, serialami i ofertą dla najmłodszych widzów . Jednak większość Polaków kojarzy go zapewne dzięki różnorodnej i bogatej ofercie transmisji sportowych . To właśnie tutaj można oglądać Bundesligę, Ligę Europy, Ligę Konferencji Europy, Darts, NHL, IndyCar, jak również KSW, angielską Premier League i wyścigi Formuły 1 .

Odnotowując straty, Viaplay musiał podejmować niepopularne decyzje, jakimi zawsze są podwyżki. Z początkiem marca miesięczna subskrypcja mocno zdrożała w Polsce. Był to skok z 34 do 55 zł i równocześnie wprowadzono pakiet roczny kosztujący 399 zł.

Co to oznacza dla subskrybentów? Viaplay zostawia sobie czas do końca przyszłego roku. Może się okazać, że wyjście z naszego kraju będzie oznaczało sprzedaż biznesu innemu operatorowi bądź firmie, co nie byłoby najgorszym rozwiązaniem. Istnieje szansa, że oferta programowa mogłaby wciąż docierać do abonentów w Polsce. Pozostają pytania – jak będzie wyglądała i ile miałaby kosztować.