Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 z ukrytymi opcjami graficznymi. Fanom udało się je przywrócić

Mikołaj Berlik
2025/10/28 15:30
W sieci pojawił się mod, który odkrywa sekcję „Epic” w ustawieniach graficznych.

Nowa modyfikacja do Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 pozwala odblokować ukryte ustawienia graficzne „Epic”, które twórcy gry ukryli przed graczami. Autorem projektu jest modder znany jako „BabaBooey88”, a jego celem jest maksymalne podniesienie jakości obrazu – oczywiście kosztem wydajności.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – lepsze oświetlenie i refleksy dzięki modowi

Mod wprowadza szereg zmian wizualnych, poprawiając refleksy, cienie oraz globalne oświetlenie. Dodatkowo eliminuje problem z aliasowanymi promieniami słonecznymi (Sun Shafts), dzięki czemu efekt God Rays wygląda teraz znacznie lepiej. Użytkownicy mogą również całkowicie wyłączyć takie efekty jak winieta czy aberracja chromatyczna, które wcześniej negatywnie wpływały na odbiór obrazu.

GramTV przedstawia:

Według autora, modyfikacja naprawia większość problemów wizualnych związanych z systemem Lumen – m.in. zbyt hałaśliwe odbicia i błędy oświetlenia. Refleksy stały się teraz znacznie gładsze, a użycie wyższych wartości w ustawieniach „Rendering Quality Control” pozwala całkowicie wyeliminować poszarpane krawędzie promieni światła.

To rozwiązanie przeznaczone głównie dla posiadaczy mocnych kart graficznych, ponieważ włączenie pełnych opcji „Epic” znacząco obciąża GPU. Mimo to, według pierwszych opinii, mod jest świetną opcją dla graczy Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 mogących sobie na niego pozwolić.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/new-vampire-the-masquerade-bloodlines-2-mod-unlocks-hidden-epic-graphics-settings/

Tagi:

News
Paradox Interactive
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
Vampire: The Masquerade
Hardsuit Labs
Vampire The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Komentarze
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:37

Czy będzie recenzja tej gry na gram.pl?




