Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 z ukrytymi opcjami graficznymi. Fanom udało się je przywrócić

W sieci pojawił się mod, który odkrywa sekcję „Epic” w ustawieniach graficznych.

Nowa modyfikacja do Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 pozwala odblokować ukryte ustawienia graficzne „Epic”, które twórcy gry ukryli przed graczami. Autorem projektu jest modder znany jako „BabaBooey88”, a jego celem jest maksymalne podniesienie jakości obrazu – oczywiście kosztem wydajności.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – lepsze oświetlenie i refleksy dzięki modowi

Mod wprowadza szereg zmian wizualnych, poprawiając refleksy, cienie oraz globalne oświetlenie. Dodatkowo eliminuje problem z aliasowanymi promieniami słonecznymi (Sun Shafts), dzięki czemu efekt God Rays wygląda teraz znacznie lepiej. Użytkownicy mogą również całkowicie wyłączyć takie efekty jak winieta czy aberracja chromatyczna, które wcześniej negatywnie wpływały na odbiór obrazu.