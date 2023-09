Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oficjalnie zapowiedziane na nowo. Trailer

Przedstawiciele firmy Paradox Interactive na nowo zapowiedzieli grę Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Tym samym dowiedzieliśmy się, kto aktualnie pracuje nad projektem. Wydawca ujawnił najważniejsze szczegóły i zaprezentował zwiastun. Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 w nowym wcieleniu

Zanim przejdziemy do jednej z najciekawszych kwestii, czyli nowego dewelopera, wyróżnimy garść podstawowych szczegółów. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ma zadebiutować jesienią przyszłego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. To oznacza z kolei, iż zdecydowano się porzucić poprzednią generację konsol. Do końca bieżącego roku twórcy mają ujawnić wszystkie grywalne wampirze klany.