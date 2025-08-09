Zaloguj się lub Zarejestruj

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 może zadebiutować szybciej niż się spodziewano

Mikołaj Berlik
2025/08/09 10:00
Wyciek ze sklepu ujawnia datę premiery i nową okładkę gry.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 to projekt, który od zapowiedzi w 2019 roku zmagał się z licznymi problemami produkcyjnymi. Początkowo tworzone przez Hardsuit Labs, w 2021 roku zostało przejęte przez The Chinese Room. Od tego momentu twórcy unikali większych ujawnień, co potęgowało niepewność fanów czekających na kontynuację kultowego RPG-a z 2004 roku.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – premiera w październiku?

Filipiński sklep GameXtreme opublikował stronę przedsprzedaży Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, podając datę debiutu – 21 października 2025 roku – oraz okładkę wersji na PS5. Informacja pojawiła się niedługo po tym, jak gra otrzymała klasyfikację ESRB (Mature 17+), potwierdzającą obecność brutalnych scen, intensywnej przemocy, krwi, sugestywnych treści i mocnego języka.

GramTV przedstawia:

W produkcji gracze wcielą się w dwóch wampirów, którzy muszą odzyskać pamięć i moce, by stawić czoła nadciągającemu zagrożeniu. Rozgrywka ma łączyć pierwszoosobową akcję, brutalną walkę wręcz, skradanie się oraz nadprzyrodzone zdolności, takie jak telekineza czy opętanie.

Jeśli wyciek okaże się prawdziwy, szybka premiera po ponad pięciu latach oczekiwań może okazać się dużym zaskoczeniem i jednocześnie dobrą wiadomością dla fanów gatunku. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 trafi na PC, PS5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://twistedvoxel.com/vampire-the-masquerade-bloodlines-2-release-date-cover-art-leaked-ahead-of-official-announcement/

Tagi:

News
PC
przeciek
PlayStation 5
Vampire: The Masquerade
Vampire The Masquerade - Bloodlines 2
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
