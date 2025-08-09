Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 może zadebiutować szybciej niż się spodziewano

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 to projekt, który od zapowiedzi w 2019 roku zmagał się z licznymi problemami produkcyjnymi. Początkowo tworzone przez Hardsuit Labs, w 2021 roku zostało przejęte przez The Chinese Room. Od tego momentu twórcy unikali większych ujawnień, co potęgowało niepewność fanów czekających na kontynuację kultowego RPG-a z 2004 roku.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – premiera w październiku?

Filipiński sklep GameXtreme opublikował stronę przedsprzedaży Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, podając datę debiutu – 21 października 2025 roku – oraz okładkę wersji na PS5. Informacja pojawiła się niedługo po tym, jak gra otrzymała klasyfikację ESRB (Mature 17+), potwierdzającą obecność brutalnych scen, intensywnej przemocy, krwi, sugestywnych treści i mocnego języka.