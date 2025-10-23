PlayStation 6 kontra Xbox nowej generacji. Różnica w cenie może zaskoczyć

Sony i Microsoft mają przyjąć zupełnie odmienne strategie przy swoich next-genowych konsolach.

Nowe przecieki sugerują, że PlayStation 6 i kolejny Xbox przyjmą zupełnie odmienne strategie. Podczas gdy Sony ma postawić na rozsądny balans między ceną a wydajnością, Microsoft celuje w sprzęt klasy „ultra premium”. PS6 ma być tańsze i bardziej zrównoważone Według insiderów Sony opracowuje konsolę, która nie będzie konkurować z nowym Xboksem czystą mocą obliczeniową. PlayStation 6 ma zamiast tego oferować nowoczesną architekturę, pełne wsparcie dla AI i zoptymalizowaną wydajność w atrakcyjnej cenie. Dzięki temu cena sprzętu ma wynosić około 600 dolarów – nawet o połowę mniej niż nowy Xbox.

Źródła twierdzą, że Sony skupia się na „rozsądnym poziomie kosztów produkcji” i „maksymalnym stosunku ceny do możliwości”, co ma zapewnić konsoli przewagę w dostępności. To podejście ma przypominać strategię z czasów PS5, które dzięki niższej cenie od konkurencji zyskało przewagę sprzedażową w pierwszych latach generacji.

Nowy Xbox ma być całkowitym przeciwieństwem tego podejścia. Według przecieków Microsoft planuje stworzyć sprzęt klasy high-end, który stanie się flagowym przykładem technologicznego rozmachu firmy. Sarah Bond, szefowa działu Xbox, zapowiedziała, że będzie to „bardzo premium i starannie zaprojektowane doświadczenie”. Znany leaker KeplerL2 donosi, że urządzenie ma otrzymać o 42% większy chip, 20% więcej pamięci RAM oraz zaawansowany system chłodzenia. Oznacza to jednak wyraźny wzrost ceny – nawet do 1200 dolarów. Analitycy porównują ten kierunek do modelu ROG Xbox Ally X, czyli przenośnej konsoli stworzonej z Asusem, która już dziś jest najdroższym urządzeniem z marką Xbox w historii. Obie konsole – PS6 i nowy Xbox – mają zadebiutować w 2027 roku.