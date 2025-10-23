Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna gra za darmo na Epic Games Store. Oferta dla tych, co lubią się bać

Radosław Krajewski
2025/10/23 09:00
Sklep zaoferował kolejną niespodziankę na zbliżające się Halloween.

Zbliża się Halloween, a więc tradycyjnie w Epic Games Store możemy za darmo odebrać kolejne horrory, które umilą nam coraz dłuższe, jesienne wieczory. W ubiegłym tygodniu sklep rozdał Amnesia: The Bunker, a w tym zaoferuje tylko jedną grę, którą jest Fear the Spotlight. Tytuł studia Cozy Game Pals ukazał się na rynku zaledwie rok temu, więc jest to w miarę świeży tytuł. To przygodówka z licznymi łamigłówkami do rozwiązania w grafice stylizowanej na pierwsze PlayStation. Gra dostępna będzie za darmo od dzisiaj od godziny 17:00. Promocja potrwa tradycyjnie przez tydzień.

Fear the Spotlight to klimatyczna, trzecioosobowa gra z gatunku horroru z niepokojącą tajemnicą do rozwikłania.

Szkoła Sunnyside High ma mroczną przeszłość. Kiedy Vivian wkracza na jej opustoszałe korytarze, aby odbyć seans spirytystyczny ze zbuntowaną Amy, nagle zostaje sama i zdana na łaskę potwora, który błąka się po budynku. Vivian musi unikać jego spojrzenia, odnaleźć przyjaciółkę i odkryć niepokojącą, morderczą prawdę o tragedii sprzed dziesięcioleci. Fear the Spotlight to przerażające nawiązanie do klasyki horrorów z lat 90. z naciskiem na bogatą fabułę, rozwiązywanie zagadek i napiętą atmosferę. To idealny horror narracyjny dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z tym gatunkiem – czytamy w opisie gry.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje jeszcze dwa darmowe prezenty z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać gry Amnesia: The Bunker oraz Samorost 3.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

