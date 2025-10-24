Zaloguj się lub Zarejestruj

Świetnie oceniany survival niespodziewanie trafił na Xbox Series X/S wraz z DLC

Patrycja Pietrowska
2025/10/24 15:30
Nagłe rozszerzenie zasięgu Pacific Drive.

Wydawca Ironwood Studios zaskoczył graczy, publikując grę Pacific Drive na konsolach Xbox Series X/S bez wcześniejszych ogłoszeń. Równocześnie udostępniono na wszystkich platformach obszerny dodatek fabularny zatytułowany Whispers in the Woods. Nowy materiał wprowadza osiem do dwunastu godzin dodatkowej historii i zmiany w mechanice rozgrywki.

Pacific Drive
Pacific Drive

Pacific Drive zadebiutowało na Xbox Series X/S. Wraz z premierą pojawił się dodatek Whispers in the Woods

Rozszerzenie Whispers in the Woods zabiera graczy do nieodkrytej dotąd części Olimpijskiej Strefy Wykluczenia. W tej nowej lokacji użytkownicy będą musieli zmierzyć się z tajemniczym kultem.

Whispers in the Woods to całkiem nowa fabuła dla ciebie i twojego wiernego kombi. Dostępny w każdej chwili po pierwszych kilku godzinach gry, dodatek ten zabiera cię głęboko w nową, tajemniczą część lasów Olimpijskiej Strefy Wykluczenia. Miejsce to jest pełne dziwnych symboli i kukieł oraz czyha tam mnóstwo nowych niebezpieczeństw i tajemnic do odkrycia. Znajdź i użyj mocy artefaktów, z których każdy dodaje dziwaczne i niewyjaśnione nowe efekty.

Oprócz warstwy fabularnej, DLC wprowadza znaczące ulepszenia i opcje dostosowywania samochodu. Dostępne są nowe części i możliwości personalizacji wyglądu pojazdu, a w garażu pojawiły się również nowe stacje, ułatwiające zarządzanie pojazdem. Ponadto do rozgrywki wprowadzono artefakty zwiększające poziom wyzwania dla gracza i samochodu, które są konieczne do przetrwania.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Pacific Drive zadebiutowało 22 lutego 2024 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Od dzisiaj zagrają również posiadacze Xboxów Series X/S. Przy okazji warto dodać, że survival cieszy się „bardzo pozytywnym” odbiorem na Steamie.

Źródło:https://gamingbolt.com/pacific-drive-surprise-releases-for-xbox-series-x-s-whispers-in-the-woods-dlc-now-available

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

