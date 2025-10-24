Świetnie oceniany survival niespodziewanie trafił na Xbox Series X/S wraz z DLC

Wydawca Ironwood Studios zaskoczył graczy, publikując grę Pacific Drive na konsolach Xbox Series X/S bez wcześniejszych ogłoszeń. Równocześnie udostępniono na wszystkich platformach obszerny dodatek fabularny zatytułowany Whispers in the Woods. Nowy materiał wprowadza osiem do dwunastu godzin dodatkowej historii i zmiany w mechanice rozgrywki.
Pacific Drive zadebiutowało na Xbox Series X/S. Wraz z premierą pojawił się dodatek Whispers in the Woods
Rozszerzenie Whispers in the Woods zabiera graczy do nieodkrytej dotąd części Olimpijskiej Strefy Wykluczenia. W tej nowej lokacji użytkownicy będą musieli zmierzyć się z tajemniczym kultem.
Whispers in the Woods to całkiem nowa fabuła dla ciebie i twojego wiernego kombi. Dostępny w każdej chwili po pierwszych kilku godzinach gry, dodatek ten zabiera cię głęboko w nową, tajemniczą część lasów Olimpijskiej Strefy Wykluczenia. Miejsce to jest pełne dziwnych symboli i kukieł oraz czyha tam mnóstwo nowych niebezpieczeństw i tajemnic do odkrycia. Znajdź i użyj mocy artefaktów, z których każdy dodaje dziwaczne i niewyjaśnione nowe efekty.
Oprócz warstwy fabularnej, DLC wprowadza znaczące ulepszenia i opcje dostosowywania samochodu. Dostępne są nowe części i możliwości personalizacji wyglądu pojazdu, a w garażu pojawiły się również nowe stacje, ułatwiające zarządzanie pojazdem. Ponadto do rozgrywki wprowadzono artefakty zwiększające poziom wyzwania dla gracza i samochodu, które są konieczne do przetrwania.
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Pacific Drive zadebiutowało 22 lutego 2024 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Od dzisiaj zagrają również posiadacze Xboxów Series X/S. Przy okazji warto dodać, że survival cieszy się „bardzo pozytywnym” odbiorem na Steamie.
