Świetnie oceniany survival niespodziewanie trafił na Xbox Series X/S wraz z DLC

Wydawca Ironwood Studios zaskoczył graczy, publikując grę Pacific Drive na konsolach Xbox Series X/S bez wcześniejszych ogłoszeń. Równocześnie udostępniono na wszystkich platformach obszerny dodatek fabularny zatytułowany Whispers in the Woods. Nowy materiał wprowadza osiem do dwunastu godzin dodatkowej historii i zmiany w mechanice rozgrywki.

Rozszerzenie Whispers in the Woods zabiera graczy do nieodkrytej dotąd części Olimpijskiej Strefy Wykluczenia. W tej nowej lokacji użytkownicy będą musieli zmierzyć się z tajemniczym kultem.