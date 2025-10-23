Fani Dark Souls 2 mają powód do powrotu. Klasyka FromSoftware odświeżona

Modyfikacja wprowadza nowe bronie, tarcze, elementy pancerza oraz dwa całkowicie nowe cuda. Gracze mogą teraz sprzedawać przedmioty dusz za ich prawdziwą wartość, a opisy w ekwipunku pokazują dokładnie liczbę dusz, jaką można uzyskać. Zmieniono również działanie pierścieni, zwiększono obrażenia zadawane przez strzały i bełty, a Homeward Bone, Aged Feather i Darksign teraz regenerują zdrowie, ładunki flaszek i zaklęcia.

Dark Souls 2 – Firelink Edition zmienia progresję i rozmieszczenie wrogów

Firelink Edition nie ogranicza się do nowych przedmiotów – mod otwiera wcześniej zablokowane przejścia, zmienia pozycje kluczowych przedmiotów oraz rozmieszczenie przeciwników. W Throne of Want pojawiło się nowe ognisko, a w handlu zaszły znaczące zmiany: Straid oferuje teraz wyłącznie czary, a Ornifex sprzedaje wszystkie bronie bossów.