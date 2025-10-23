Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani Dark Souls 2 mają powód do powrotu. Klasyka FromSoftware odświeżona

Mikołaj Berlik
2025/10/23 10:30
Nowe bronie, cuda i otwarte lokacje – Firelink Edition daje drugie życie Dark Souls 2.

Modyfikacja wprowadza nowe bronie, tarcze, elementy pancerza oraz dwa całkowicie nowe cuda. Gracze mogą teraz sprzedawać przedmioty dusz za ich prawdziwą wartość, a opisy w ekwipunku pokazują dokładnie liczbę dusz, jaką można uzyskać. Zmieniono również działanie pierścieni, zwiększono obrażenia zadawane przez strzały i bełty, a Homeward Bone, Aged Feather i Darksign teraz regenerują zdrowie, ładunki flaszek i zaklęcia.

Dark Souls 2 – Firelink Edition
Dark Souls 2 – Firelink Edition

Dark Souls 2 – Firelink Edition zmienia progresję i rozmieszczenie wrogów

Firelink Edition nie ogranicza się do nowych przedmiotów – mod otwiera wcześniej zablokowane przejścia, zmienia pozycje kluczowych przedmiotów oraz rozmieszczenie przeciwników. W Throne of Want pojawiło się nowe ognisko, a w handlu zaszły znaczące zmiany: Straid oferuje teraz wyłącznie czary, a Ornifex sprzedaje wszystkie bronie bossów.

Według autora to sposób na „świeże spojrzenie” na klasyczne Dark Souls 2 – mod ma zapewnić nową ścieżkę progresji i zachęcić weteranów serii do ponownego przejścia gry. Firelink Edition jest dostępny do pobrania za darmo na Nexus Mods.

Wśród innych popularnych projektów dla Dark Souls 2 warto wymienić The First Sin InfiniDetail, który eliminuje pop-in tekstur i zwiększa zasięg rysowania, który dobrze współpracuje z Firelink Edition.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/new-dark-souls-2-mod-adds-weapons-shields-armor-and-two-miracles/

Mikołaj Berlik
