Następna gra za darmo na Steam. Ale tym razem część graczy nie skorzysta z oferty

Na Steamie do odebrania jest kolejna gra całkowicie za darmo. Platforma postanowiła zakończyć bieżący miesiąc rozdając prezent, którym jest gra Distant Space. Produkcja studia PixelMouse zadebiutowała na rynku 20 grudnia 2016 roku. Obecnie na platformie Valve może pochwalić się 82% pozytywnych recenzji z prawie 500 opinii. Oferta skierowana jest wyłącznie do tych graczy, którzy nie mieli jeszcze okazji przypisać tej gry do swojego konta podczas wcześniejszego rozdawnictwa. W wakacje ubiegłego roku Distant Space również zostało udostępnione za darmo. Poniżej znajdziecie szczegóły odebrania gry.

Distant Space to zręcznościowa gra o kosmicznych pojedynkach w stylu arcade lat 80. To gra, w której sterujesz statkiem kosmicznym i musisz niszczyć obcych poruszających się w określonym porządku. 26 unikalnych poziomów, walki z bossami oraz wpadająca w ucho muzyka z tamtej epoki podkreślają styl gry Distant Space – czytamy w opisie gry na Steam.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Distant Space za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra automatycznie doda się do Waszej biblioteki na Steam. Oferta ważna jest tylko do 31 października do godziny 19:00.