Następna gra za darmo na Steam. Ale tym razem część graczy nie skorzysta z oferty

Radosław Krajewski
2025/10/22 20:15
2
0

W sklepie Valve udostępniono następny darmowy prezent.

Na Steamie do odebrania jest kolejna gra całkowicie za darmo. Platforma postanowiła zakończyć bieżący miesiąc rozdając prezent, którym jest gra Distant Space. Produkcja studia PixelMouse zadebiutowała na rynku 20 grudnia 2016 roku. Obecnie na platformie Valve może pochwalić się 82% pozytywnych recenzji z prawie 500 opinii. Oferta skierowana jest wyłącznie do tych graczy, którzy nie mieli jeszcze okazji przypisać tej gry do swojego konta podczas wcześniejszego rozdawnictwa. W wakacje ubiegłego roku Distant Space również zostało udostępnione za darmo. Poniżej znajdziecie szczegóły odebrania gry.

Steam
Steam

Distant Space to zręcznościowa gra o kosmicznych pojedynkach w stylu arcade lat 80. To gra, w której sterujesz statkiem kosmicznym i musisz niszczyć obcych poruszających się w określonym porządku.

26 unikalnych poziomów, walki z bossami oraz wpadająca w ucho muzyka z tamtej epoki podkreślają styl gry Distant Space – czytamy w opisie gry na Steam.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Distant Space za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra automatycznie doda się do Waszej biblioteki na Steam. Oferta ważna jest tylko do 31 października do godziny 19:00.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://gg.deals/freebie/distant-space-is-free-to-keep-on-steam-for-a-limited-time/

PC
Steam
Valve
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
Valve Software
promocje
prezent
okazja
sklep Steam
gry za darmo
Distant Space
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:38

Tak apropo Steam to wyszła gierka w stylu telltale - Dispatch. Bardziej interaktywna historia jak gra. Ale ma fajny klimat, postacie i świetne dialogi. Też byłem zaskoczony że nie miała pre-ordera. Można było kupić tylko na premiere. 

Tylko uwaga. Gra epizodyczna. Są tylko 2 z 8. Kolejne będą wychodzić co tydzień chyba. Można ewentualnie poczekać aż będzie całość. 

Gameplay minimalny ale ciekawy. Mamy... powiedzmy że bohaterów którzy mają różne moce i statystyki (jak charyzma, intelekt itp). I trochę jak w 112 Operator obsługujemy zgłoszenia wysyłając bohaterów którzy najbardziej pasują do sytuacji. 

Ale jak mówiłem - to bardziej interaktywna historia jak gra. Nawet nie wiem jak realnie to co robimy podczas zmiany jako operator przełoży się na historie. Więc większość czasu spędzimy oglądając cutscenki z fajnie zaprojektowanymi i napisanymi postaciami. Wybierając co powiedzieć. 

Crow13
Gramowicz
Dzisiaj 20:33

No jak steam wypuści darmówkę to klękajcie narody co jedna to lepsza same gnioty do epic games się umywają. 




