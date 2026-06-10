Spora zmiana na Steamie. Oszuści zmusili Valve do rezygnacji z jednej z usług

Po 14 latach Valve rezygnuje z jednej z usług dostępnych poprzez Steama. Powód? Oszuści.

Jeżeli więc często korzystaliście ze Steam Gift Card, to nie mamy dobrych informacji. Fizyczne karty podarunkowe znikają. Valve rezygnuje z fizycznych Steam Gift Card Fizyczne Steam Gift Card wprowadzono w 2012 roku. Za ich pomocą możemy doładować swój portfel na Steamie lub też sprawić prezent komuś, kogo lubimy. To wszystko bez konieczności posiadania konta bankowego czy przelewania środków z innych źródeł. Zamiast tego mogliśmy wejść do sklepu, wybrać interesujący nasz poziom cenowy, kupi kartę podarunkową, a potem wykorzystać nadrukowany na niej kod. Szybko, łatwo i przyjemnie. Okazuje się jednak, że program fizycznych kart był wykorzystywany przez oszustów. To wymusiło m.in. współpracę ze sprzedawcami i z organami ścigania, a także ograniczenie możliwości realizacji karty do waluty steamowego portfela.

Wszystko jednak na nic. W efekcie Valve uznało, że zamiast walczyć ze scamerami, wycofa produkt z rynku, o czym poinformowano w komunikacie: Wprowadziliśmy karty podarunkowe Steam do sklepów detalicznych w 2012 roku, a program cyfrowy dodaliśmy w 2017 roku. Niestety, oszuści wykorzystują karty podarunkowe znanych marek, takich jak Steam, aby żerować na ludziach na całym świecie. Przez lata reagowaliśmy na oszustwa związane z kartami podarunkowymi, podejmując szereg działań w celu ochrony klientów. [...] W miarę jak wprowadzaliśmy coraz więcej restrykcji, oszuści się dostosowywali. Nadal mają oni negatywny wpływ na klientów Steam oraz inne niczego niepodejrzewające osoby. Podjęliśmy więc trudną decyzję o zakończeniu programu kart podarunkowych Steam w sklepach detalicznych.

GramTV przedstawia:

W praktyce oznacza to, że fizyczne Steam Gift Card będą dostępne jedynie do momentu wyczerpania przekazanych już sprzedawcom. Valve przewiduje, iż stanie się to do końca tego roku. Niemniej warto zauważyć, że zakupione już karty będą niezmiennie możliwe do wykorzystania. Ponadto nic nie zmienia się w kwestii cyfrowych Steam Gift Card – te będą nadal dostępne jako inna forma zapłaty za kupowane na Steamie produkty.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

