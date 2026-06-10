Marvel Rivals rozszerza roster. Cyclops zadebiutuje jako nowy Duelist

NetEase Games kontynuuje rozwój Marvel Rivals, regularnie wzbogacając produkcję o nowych bohaterów i złoczyńców. Tym razem wybór padł na jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z X-Men. Scott Summers, znany szerzej jako Cyclops, dołączy do obsady gry już 12 czerwca, a twórcy opublikowali materiał prezentujący jego możliwości bojowe.

Marvel Rivals – Cyclops stawia na dystans i wysokie obrażenia

Zgodnie z ujawnionymi informacjami Cyclops będzie pełnił rolę Duelisty. Bohater specjalizuje się w walce na średnim i dalekim dystansie, wykorzystując swoje charakterystyczne promienie optyczne. Zwiastun pokazuje, że jego podstawowe ataki pozwolą skutecznie eliminować przeciwników z bezpiecznej odległości, a część umiejętności umożliwi łączenie wiązek energii między kilkoma celami jednocześnie. Nowa postać ma oferować dużą wszechstronność. Cyclops dysponuje nie tylko potężnymi atakami ofensywnymi, ale także zdolnościami pozwalającymi kontrolować przestrzeń na mapie. Odpowiednie wykorzystanie jego mocy może znacząco zwiększyć skuteczność całej drużyny podczas starć.