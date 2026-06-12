Kolejna darmowa gra na Steam. Tym razem nie wszyscy skorzystają z tej oferty

Na Steam właśnie ruszyła kolejna oferta na darmową grę. Tym razem gracze mogą za darmo przypisać do swojego konta Wild Terra 2: New Lands, czyli MMORPG od studia Juvty Worlds, które rozwijane jest od momentu swojej premiery, czyli listopada 2022 roku. Jeżeli ten tytuł jest Wam znajomy, to możliwe, że posiadacie go już w swojej bibliotece. Wild Terra 2: New Lands można już było zdobyć za darmo pod koniec ubiegłego roku, tym samym promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które nie skorzystały z tamtej oferty. Niedawno gra doczekała się sporej aktualizacji, która wprowadziła mnóstwo nowości, a darmowym rozdawnictwem studio chce zachęcić graczy do pozostania przy tym tytule na dłużej. Więcej szczegółów o aktualnie trwającej okazji znajdziecie poniżej.

Zagraj swoją rolę w pełnym życia średniowiecznym świecie kontrolowanym przez graczy. MMORPG wypełnione szczegółami, które tworzą unikalną immersję i ducha przygody! Zostań najlepszym budowniczym, kowalem, rybakiem, uzdrowicielem, alchemikiem, piekarzem, marynarzem, garbusiem, kupcem, rolnikiem, jubilerem i nie tylko. Ale zdobycie Znaku Mistrza wymaga wytrwałości i wiedzy. W Wild Terra nie możesz stworzyć ekwipunku za pomocą jednego kliknięcia. Łap, oswajaj i hoduj rzadkie gatunki zwierząt. W miarę zdobywania poziomów, zwierzęta domowe otrzymują losowe bonusy. Potrzebna będzie szczęście lub ciężka praca, aby stworzyć idealną kombinację. Dołącz do grup, twórz gildie lub graj sam. Poluj na ogromnych bossów i eksploruj mroczne lochy! Buduj, rozwijaj się i podróżuj do stref PvP i PvE. Możesz również podjąć wyzwanie i udać się na tajemnicze kontynenty z różnorodnymi biomami, mieszkańcami i warunkami, na przykład na Wyspę Plagi – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Wild Terra 2: New Lands to udajcie się pod ten adres. Oferta trwa tylko do 15 czerwca do godziny 10:00 czasu polskiego.