Valve szykuje premierę nowego pada? Trop prowadzi do 13 ton kontrolerów

W tym roku Valve planowało wręcz zasypać nas nowymi sprzętami sygnowanymi marką Steam. Niemniej, jak to często bywa, plany sobie, a rzeczywistość sobie.

Na ten moment trudno przewidzieć, czy rok 2026 faktycznie będzie tak okazały w sprzętowe premiery. Chociaż zanosi się na to, że coś jednak się ukaże.

13 ton Steam Controllerów trafiło do Valve?

Wygląda bowiem na to, że już niedługo w nasze ręce może trafić Steam Controller. Skąd taki wniosek? Doszedł do nich Brad Lynch, który przeanalizował zapisy celne i na ich podstawie ustalił, iż doszło do intrygującego transportu. W jego ramach miało dojść do “importu dużej ilości bezprzewodowych kontrolerów PC”. Te miały zostać wysłane z Hongkongu do Stanów Zjednoczonych – i trafić na amerykańską ziemię na początku miesiąca, tj. 4 kwietnia 2026 roku. Nie chodzi tutaj jednak o jeden karton, a aż 40 paczek, których łączna waga miała wynieść niebagatelne 12 970 kg, czyli blisko 13 ton. Robi wrażenie.