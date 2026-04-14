Valve szykuje premierę nowego pada? Trop prowadzi do 13 ton kontrolerów

Maciej Petryszyn
2026/04/14 19:30
W tym roku Valve planowało wręcz zasypać nas nowymi sprzętami sygnowanymi marką Steam. Niemniej, jak to często bywa, plany sobie, a rzeczywistość sobie.

Na ten moment trudno przewidzieć, czy rok 2026 faktycznie będzie tak okazały w sprzętowe premiery. Chociaż zanosi się na to, że coś jednak się ukaże.

Steam Controller
13 ton Steam Controllerów trafiło do Valve?

Wygląda bowiem na to, że już niedługo w nasze ręce może trafić Steam Controller. Skąd taki wniosek? Doszedł do nich Brad Lynch, który przeanalizował zapisy celne i na ich podstawie ustalił, iż doszło do intrygującego transportu. W jego ramach miało dojść do “importu dużej ilości bezprzewodowych kontrolerów PC”. Te miały zostać wysłane z Hongkongu do Stanów Zjednoczonych – i trafić na amerykańską ziemię na początku miesiąca, tj. 4 kwietnia 2026 roku. Nie chodzi tutaj jednak o jeden karton, a aż 40 paczek, których łączna waga miała wynieść niebagatelne 12 970 kg, czyli blisko 13 ton. Robi wrażenie.

Co istotne, po weryfikacji ustalono, iż transport ten przeznaczony był dla Valve Corporation. To właśnie ten trop pozwala domniemywać, iż w środku znajdować się może nowy Steam Controller, który zapowiedziano jeszcze w 2025 roku. Będzie to następca sprzętu o tej samej nazwie, który pierwotnie ukazał się na rynku w 2015 roku, ale tylko po to, by 4 lata później zakończono jego produkcję. Musiało minąć 7 długich lat, by firma Gabe’a Newella na dobre wróciła do tego pomysłu i ponownie wcieliła go w życie. Fakt omawianego transportu pozwala mieć nadzieję, że od premiery kontrolera dzielą nas już tylko co najwyżej tygodnie.

Dla samego Valve byłaby to zdecydowanie dobra informacja po serii informacji nieco gorszych. Wszak w tym roku na rynek trafić mają również komputer Steam Machine oraz gogle wirtualnej rzeczywistości Steam Frame. W obu wypadkach jednak na przeszkodzie stoją problemy na liniach dostaw pamięci DRAM. Z tego samego powodu w wielu krajach pojawiły się kłopoty z dostępnością valve’owego handhelda, Steam Decka.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19024-valve-s-steam-controler-could-be-available-very-soon

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:19
MisticGohan_MODED napisał:

Jeśli będzie wyglądał w miarę przyzwoicie, w normalnej cenie i posiadał sprawnie (!!!) działające przyciski na analogach (nie ten ledwo działający szajs co w padach od Logitecha) to może się zainteresuję.

Można go sobie obejrzeć, np tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=VkW3wTHT-p8

Zupełnie inaczej wygląda niż poprzedni.

MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 19:58

Jeśli będzie wyglądał w miarę przyzwoicie, w normalnej cenie i posiadał sprawnie (!!!) działające przyciski na analogach (nie ten ledwo działający szajs co w padach od Logitecha) to może się zainteresuję.




