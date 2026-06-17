Valve szykuje wielkie ogłoszenie? Steam Machine ma otrzymać cenę i datę premiery jeszcze w czerwcu

Źródła związane z Valve twierdzą, że embargo na recenzje wygasa już za kilka dni.

Wygląda na to, że Valve może szykować się do jednego z największych sprzętowych ogłoszeń ostatnich lat. Według nowych doniesień firma ma ujawnić cenę i datę premiery Steam Machine jeszcze przed końcem czerwca. Steam Machine – ogłoszenie między 23 a 30 czerwca? Informacje pochodzą od konta HardwareSteam w serwisie X, które powołuje się na źródła zaznajomione z planami Valve. Według przecieku embargo na materiały recenzenckie dotyczące Steam Machine ma wygasnąć 23 czerwca. Wczytywanie ramki mediów.

Valve mogłoby zastosować strategię podobną do tej wykorzystanej przy premierze Steam Controllera – najpierw zapowiedź sprzętu, a tydzień później jego debiut. W takim scenariuszu premiera mogłaby odbyć się już 30 czerwca, co pokrywałoby się z wcześniejszymi deklaracjami firmy dotyczącymi wydania urządzenia w pierwszej połowie 2026 roku. Dodatkowo w sieci pojawiły się informacje o dokumentacji użytkownika Steam Machine, która miałaby zostać opublikowana 29 czerwca.

GramTV przedstawia:

Według HardwareSteam wewnętrzne harmonogramy Valve miały wielokrotnie ulegać zmianom w ostatnich tygodniach. Mimo to źródło utrzymuje, że zapowiedź Steam Machine nadal jest planowana na okres między 22 a 30 czerwca. Niejasna pozostaje natomiast sytuacja związana ze Steam Frame, czyli rzekomym zestawem VR przygotowywanym przez Valve. Część przecieków sugeruje, że oba urządzenia mogłyby zostać zaprezentowane jednocześnie. Spekulacje podsycają również wpisy w bazie Geekbench. Urządzenie uznawane za potencjalną Steam Machine osiągnęło wynik 2282 punktów w teście jednordzeniowym oraz 7392 punktów w teście wielordzeniowym. Wcześniej analityk XR Brad Lynch informował także o dostawach sprzętu VR do amerykańskich magazynów Valve. Według niego od 10 czerwca do centrów dystrybucyjnych firmy trafiają urządzenia oznaczone jako „Virtual Reality Devices”, co może wskazywać na przygotowania do większego ogłoszenia. Na razie wszystkie informacje pozostają nieoficjalne. Steam tnie ceny w środku tygodnia. Gry nawet 90% taniej w ramach nowej wyprzedaży

Wystartował Steam Next Fest 2026. Ponad 4250 darmowych dem czeka na graczy PC