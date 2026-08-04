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Beast of Reincarnation podzielił graczy. Nowa gra twórców Pokemonów zbiera skrajne opinie po premierze

Mikołaj Berlik
2026/08/04 17:00
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Kolejne opinie nie są już tak jednoznaczne.

Beast of Reincarnation, nowa gra akcji RPG od studia Game Freak, zadebiutowała na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Choć produkcja spotkała się z całkiem ciepłym przyjęciem części recenzentów, pierwsze opinie graczy pokazują, że tytuł mocno dzieli społeczność.

Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation

Beast of Reincarnation – mieszane reakcje po premierze

Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi obecnie 72/100 na PC oraz 73/100 na PS5, co wskazuje na solidną, choć nie wybitną premierę. Rozbieżności między recenzjami są jednak bardzo duże. Niektóre redakcje wystawiły grze bardzo wysokie noty, chwaląc przede wszystkim system walki i swobodę rozwijania postaci. Pojawiły się także głosy, że produkcja oferuje zaskakująco dojrzałą fabułę i udanie łączy elementy dynamicznej walki z bardziej taktycznymi rozwiązaniami.

Z drugiej strony część recenzentów krytykuje Beast of Reincarnation za mało oryginalny świat, ograniczoną różnorodność przeciwników oraz zbyt wyraźne inspiracje innymi grami akcji. Jeszcze większe różnice widać wśród użytkowników Steama. W chwili publikacji nieco ponad połowa opinii jest pozytywna, co przekłada się na ocenę „Mieszane”.

GramTV przedstawia:

Część graczy bardzo chwali system walki, porównując go do połączenia Sekiro, NieR: Automata i klimatu znanego z filmu Księżniczka Mononoke. Nie brakuje jednak również krytycznych opinii. Wielu użytkowników uważa, że gra sprawia wrażenie bardziej ambitnej, niż jest w rzeczywistości. Najczęściej powtarzające się zarzuty dotyczą monotonnej walki, mało satysfakcjonujących starć oraz niespójnego działania bloków i parowania ciosów.

Beast of Reincarnation chyba najbardziej ambitna produkcja niezwiązana z marką Pokemon w historii Game Freak, które do tej słynęło właśnie z serii z kolorowymi stworkami.

Beast of Reincarnation jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/action-rpg/beast-of-reincarnation-launches-to-mixed-reviews-on-steam-and-metacritic-as-players-disagree-over-whether-the-pokemon-devs-action-rpg-has-slick-or-uninspired-combat/

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
Game Freak
Xbox Series X
Xbox Series S
Beast of Reincarnation
Mikołaj Berlik
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