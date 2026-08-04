Beast of Reincarnation podzielił graczy. Nowa gra twórców Pokemonów zbiera skrajne opinie po premierze

Kolejne opinie nie są już tak jednoznaczne.

Beast of Reincarnation, nowa gra akcji RPG od studia Game Freak, zadebiutowała na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Choć produkcja spotkała się z całkiem ciepłym przyjęciem części recenzentów, pierwsze opinie graczy pokazują, że tytuł mocno dzieli społeczność. Beast of Reincarnation – mieszane reakcje po premierze Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi obecnie 72/100 na PC oraz 73/100 na PS5, co wskazuje na solidną, choć nie wybitną premierę. Rozbieżności między recenzjami są jednak bardzo duże. Niektóre redakcje wystawiły grze bardzo wysokie noty, chwaląc przede wszystkim system walki i swobodę rozwijania postaci. Pojawiły się także głosy, że produkcja oferuje zaskakująco dojrzałą fabułę i udanie łączy elementy dynamicznej walki z bardziej taktycznymi rozwiązaniami.

Z drugiej strony część recenzentów krytykuje Beast of Reincarnation za mało oryginalny świat, ograniczoną różnorodność przeciwników oraz zbyt wyraźne inspiracje innymi grami akcji. Jeszcze większe różnice widać wśród użytkowników Steama. W chwili publikacji nieco ponad połowa opinii jest pozytywna, co przekłada się na ocenę „Mieszane”.

GramTV przedstawia:

Część graczy bardzo chwali system walki, porównując go do połączenia Sekiro, NieR: Automata i klimatu znanego z filmu Księżniczka Mononoke. Nie brakuje jednak również krytycznych opinii. Wielu użytkowników uważa, że gra sprawia wrażenie bardziej ambitnej, niż jest w rzeczywistości. Najczęściej powtarzające się zarzuty dotyczą monotonnej walki, mało satysfakcjonujących starć oraz niespójnego działania bloków i parowania ciosów. Beast of Reincarnation chyba najbardziej ambitna produkcja niezwiązana z marką Pokemon w historii Game Freak, które do tej słynęło właśnie z serii z kolorowymi stworkami. Beast of Reincarnation jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Xbox Game Pass na sierpień 2026. Microsoft ujawnił pierwsze gry, wśród nich wielkie premiery