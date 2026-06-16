Steam tnie ceny w środku tygodnia. Gry nawet 90% taniej w ramach nowej wyprzedaży

W ofercie znalazło się mnóstwo tytułów w mocno obniżonych cenach.

Przed nami trzecia w tym miesiącu odsłona cyklu Szaleństwo w środku tygodnia na Steam. W ramach najnowszej Oferty Śródtygodniowej w sklepie Valve przeceniono dziesiątki gier, a rabaty sięgają nawet 90%. W zestawieniu nie brakuje produkcji, które pojawiły się w swoich historycznie najniższych cenach.

Najciekawsze promocje z Oferty Śródtygodniowej na Steam

Na liście 100 tytułów można znaleźć sporo gier w cenach poniżej 20 zł, co czyni tę edycję jednej z mocniejszych w ostatnich tygodniach.

Oferta „Szaleństwo w środku tygodnia” na Steam pozostaje aktywna przez ograniczony czas, dlatego część promocji może szybko zniknąć lub zmienić ceny.