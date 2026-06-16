Steam tnie ceny w środku tygodnia. Gry nawet 90% taniej w ramach nowej wyprzedaży

Przed nami trzecia w tym miesiącu odsłona cyklu Szaleństwo w środku tygodnia na Steam. W ramach najnowszej Oferty Śródtygodniowej w sklepie Valve przeceniono dziesiątki gier, a rabaty sięgają nawet 90%. W zestawieniu nie brakuje produkcji, które pojawiły się w swoich historycznie najniższych cenach.
Najciekawsze promocje z Oferty Śródtygodniowej na Steam
Na liście 100 tytułów można znaleźć sporo gier w cenach poniżej 20 zł, co czyni tę edycję jednej z mocniejszych w ostatnich tygodniach.
- Cruelty Squad – 7,19 zł (-90%)
- TCG Card Shop Simulator – 35,99 zł (-40%)
- HighFleet – 28,24 zł (-50%)
- City Car Driving – 8,99 zł (-90%)
- Eastshade – 28,74 zł (-75%)
- Rogue AI Simulator – 4,55 zł (-80%)
- Far Cry 3 – 19,97 zł (-75%)
- Goat Simulator – 7,35 zł (-80%)
- Songs of Syx – 52,49 zł (-25%)
- Sanitarium – 20,99 zł (-65%)
- Star Trek Legends – 16,14 zł (-80%)
- Call to Arms – 16,99 zł (-75%)
Oferta „Szaleństwo w środku tygodnia” na Steam pozostaje aktywna przez ograniczony czas, dlatego część promocji może szybko zniknąć lub zmienić ceny.
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