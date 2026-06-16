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Steam tnie ceny w środku tygodnia. Gry nawet 90% taniej w ramach nowej wyprzedaży

Mikołaj Berlik
2026/06/16 16:00
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W ofercie znalazło się mnóstwo tytułów w mocno obniżonych cenach.

Przed nami trzecia w tym miesiącu odsłona cyklu Szaleństwo w środku tygodnia na Steam. W ramach najnowszej Oferty Śródtygodniowej w sklepie Valve przeceniono dziesiątki gier, a rabaty sięgają nawet 90%. W zestawieniu nie brakuje produkcji, które pojawiły się w swoich historycznie najniższych cenach.

Steam
Steam

Najciekawsze promocje z Oferty Śródtygodniowej na Steam

Na liście 100 tytułów można znaleźć sporo gier w cenach poniżej 20 zł, co czyni tę edycję jednej z mocniejszych w ostatnich tygodniach.

Oferta „Szaleństwo w środku tygodnia” na Steam pozostaje aktywna przez ograniczony czas, dlatego część promocji może szybko zniknąć lub zmienić ceny.

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Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112