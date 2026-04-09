Valve pracuje nad „SteamGPT”? AI wesprze obsługę klienta i walkę z cheaterami w CS2

Mikołaj Berlik
2026/04/09 14:15
Firma zajmuje się nowoczesnym pomysłem.

Wygląda na to, że Valve postanowiło dołączyć do wyścigu zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji. Według najnowszych danych wydobytych z kodu platformy, firma opracowuje narzędzie o roboczej nazwie „SteamGPT”, które ma zrewolucjonizować sposób, w jaki Steam radzi sobie z problemami technicznymi i toksycznością w grach.

Co potrafi SteamGPT?

Odkryte przez leakera Gabe Followera fragmenty kodu sugerują, że ambicje Valve wykraczają daleko poza prostego bota na czacie. SteamGPT ma analizować zgłoszenia i tickety szybciej oraz dokładniej niż obecny system, co skróci czas oczekiwania na pomoc. Sznurki kodu takie jak player_evaluation i CSbot sugerują, że AI będzie ściśle współpracować z systemem anty-cheat w Counter-Strike 2. Może to oznaczać głębszą analizę zachowań graczy i skuteczniejsze wyłapywanie „ukrytych” oszustów. AI ma też mieć wgląd w Trust_GetTrustScoreInternal, co może oznaczać, że SteamGPT będzie dynamicznie oceniać wiarygodność kont na podstawie ich aktywności i zgłoszeń od innych użytkowników.

Wygląda na to, że Valve pracuje nad funkcją „SteamGPT”, która podobno będzie zajmować się problemami z obsługą Steam i jakoś łączy się z Trust Score oraz systemem anty-cheat w CS2?

Jak to zwykle bywa przy wdrażaniu AI, opinie graczy są mocno podzielone. Entuzjaści wskazują, że przy milionach użytkowników ludzki zespół wsparcia nigdy nie będzie wystarczająco szybki, a inteligentne AI może błyskawicznie rozwiązywać typowe problemy (np. zwroty gier czy błędy logowania). Z kolei sceptycy obawiają się „odczłowieczenia” serwisu i błędnych banów w CS2, których nie będzie komu odkręcić. Część graczy uważa, że Valve – przy swoich ogromnych zyskach – powinno po prostu zatrudnić więcej ludzi.

Źródło:https://tech4gamers.com/valve-steamgpt-support-cs2-anti-cheat/

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 14:32

To się nie skończy dobrze.




