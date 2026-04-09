Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam Workshop z aktualizacją. Valve wprowadza ważne zmiany

Mikołaj Berlik
2026/04/09 14:00
0
0

Ulepszono działanie oraz przeglądanie modów.

Firma Valve ogłosiła dużą aktualizację dla Steam Workshop, która ma na celu wyeliminowanie największych bolączek użytkowników: powolnego działania i archaicznego interfejsu. Zmiany są już dostępne w ramach otwartych testów beta (opt-in).

Steam
Steam

Steam Workshop – opis zmian

Głównym celem aktualizacji było przyspieszenie nawigacji. Do tej pory niemal każda interakcja – zmiana sortowania czy nałożenie filtra – wymagała pełnego odświeżenia strony.

GramTV przedstawia:

Najważniejsze nowości w aktualizacji:

  • Nowy system filtrów – deweloperzy gier mogą teraz lepiej konfigurować filtry, aby pojawiały się tylko przy konkretnych typach przedmiotów (np. inne filtry dla map, inne dla skórek postaci).
  • Szybki podgląd – po kliknięciu ikony lupy w rogu elementu, otworzy się okno podglądu. Pozwala ono na subskrybowanie twórcy, dodanie moda do ulubionych lub oddanie głosu bez opuszczania aktualnej strony przeglądania.
  • Optymalizacja pod Steam Deck – interfejs został dostosowany do trybu Big Picture oraz ekranów Steam Decka, stając się znacznie bardziej responsywny na urządzeniach przenośnych.
  • Strona przeglądania jest teraz szersza, co pozwala na wyświetlanie większej liczby przedmiotów i większych grafik podglądu na jednej karcie.

Warsztat Steam to gigantyczna biblioteka zawierająca ponad 50 milionów elementów dla tysięcy gier. Valve przyznaje, że dotychczasowy interfejs spowalniał miliony użytkowników odwiedzających Workshop każdego miesiąca. Nowa wersja ma sprawić, że odkrywanie modyfikacji będzie płynne i nowoczesne. Aktualizacja pozostanie w fazie beta przez kilka tygodni lub miesięcy, podczas których Valve będzie zbierać opinie od graczy i wprowadzać dalsze poprawki.

Źródło:https://insider-gaming.com/steam-workshop-update-improves-browsing-and-performance/

Tagi:

News
Steam
aktualizacja
Valve
Steam Workshop
zmiany
nowości
nowość
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112