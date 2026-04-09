Steam Workshop z aktualizacją. Valve wprowadza ważne zmiany

Najważniejsze nowości w aktualizacji:
- Nowy system filtrów – deweloperzy gier mogą teraz lepiej konfigurować filtry, aby pojawiały się tylko przy konkretnych typach przedmiotów (np. inne filtry dla map, inne dla skórek postaci).
- Szybki podgląd – po kliknięciu ikony lupy w rogu elementu, otworzy się okno podglądu. Pozwala ono na subskrybowanie twórcy, dodanie moda do ulubionych lub oddanie głosu bez opuszczania aktualnej strony przeglądania.
- Optymalizacja pod Steam Deck – interfejs został dostosowany do trybu Big Picture oraz ekranów Steam Decka, stając się znacznie bardziej responsywny na urządzeniach przenośnych.
- Strona przeglądania jest teraz szersza, co pozwala na wyświetlanie większej liczby przedmiotów i większych grafik podglądu na jednej karcie.
Warsztat Steam to gigantyczna biblioteka zawierająca ponad 50 milionów elementów dla tysięcy gier. Valve przyznaje, że dotychczasowy interfejs spowalniał miliony użytkowników odwiedzających Workshop każdego miesiąca. Nowa wersja ma sprawić, że odkrywanie modyfikacji będzie płynne i nowoczesne. Aktualizacja pozostanie w fazie beta przez kilka tygodni lub miesięcy, podczas których Valve będzie zbierać opinie od graczy i wprowadzać dalsze poprawki.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!