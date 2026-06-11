Konkurent dla PowerWash Simulator wykonuje ruch. Demo Car Wash Simulator już dostępne na PC

Car Wash Simulator otrzymało właśnie demo na Steam. Czy to będzie dobry konkurent dla PowerWash Simulator?

Na komputerach PC zadebiutowało bezpłatne demo Car Wash Simulator. To nowa gra symulacyja poświęcona myciu i detailingowi samochodów. Produkcja ma szansę wykorzystać popularność relaksujących tytułów pokroju PowerWash Simulator, oferując graczom możliwość prowadzenia własnej myjni i studia detailingowego. Car Wash Simulator otrzymało wersję demonstracyjną Za grę odpowiada polskie studio Majestic Twelve. W Car Wash Simulator gracze zajmą się rozwijaniem biznesu związanego z pielęgnacją pojazdów, rozbudowując infrastrukturę, inwestując w nowy sprzęt i dbając o zadowolenie klientów. Głównym celem jest skuteczne czyszczenie samochodów, zdobywanie reputacji oraz rywalizacja z konkurencyjnymi firmami.

Twórcy przygotowali między innymi mechaniki związane z myciem aut przy użyciu piany aktywnej, polerowaniem lakieru czy odkurzaniem wnętrz. Gra stawia na spokojną i satysfakcjonującą rozgrywkę, która ma przypaść do gustu fanom motoryzacji oraz symulatorów opartych na wykonywaniu precyzyjnych czynności. Ciekawostką jest obecność systemu reputacji. Gracze sami zdecydują, czy prowadzić całkowicie uczciwy biznes, czy też skorzystać z obecnych w grze “lekkich elementów przestępczych”, o których wspominają twórcy. Szczegóły nie zostały ujawnione, ale sugeruje się, że działalność myjni może obejmować nieco więcej niż tylko czyszczenie samochodów. Miłym dodatkiem będzie także możliwość poprowadzenia umytych samochodów i choć produkcja nie posiada licencji, z pewnością rozpoznacie tutaj wiele kultowych samochodów.

GramTV przedstawia:

Bezpłatne demo Car Wash Simulator jest już dostępne na PC za pośrednictwem platformy Steam. Pełna wersja gry ma ukazać się w 2026 roku. W planach znajdują się również wydania na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, ale nie wiadomo kiedy to nastąpi. Zobaczcie zwiastun promujący demo Car Wash Simulator: