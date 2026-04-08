Czekaliśmy na to dwa lata. Hardkorowy survival zadebiutował we wczesnym dostępie na Steamie

Twórcy Road to Vostok z obiecującymi zapowiedziami.

Po dwóch latach testów wersji demonstracyjnych, ambitny projekt fińskiego dewelopera Anttiego Leinonena, Road to Vostok, oficjalnie zadebiutował we wczesnym dostępie na platformie Steam. Gra, często określana mianem „fińskiego Stalkera”, wyróżnia się wyjątkowym realizmem i klimatem postapokaliptycznego pogranicza. Road to Vostok – premiera wczesnego dostępu Road to Vostok skupia się na przetrwaniu w ekstremalnych warunkach. Kluczowym elementem jest mechanika permadeath – przejście granicy do tytułowego Wostoku oznacza, że jeden błąd może bezpowrotnie zakończyć naszą przygodę. Z okazji premiery gra jest dostępna z 25% zniżką, która potrwa przez pierwsze dwa tygodnie (do ok. 21 kwietnia). Standardowa cena we wczesnym dostępie została ustalona na poziomie 91,99 zł, ale w okresie promocyjnym można ją nabyć za 68,99 zł.

Warto wspomnieć, że Road to Vostok jest tworzony niemal w całości przez jedną osobę – byłego porucznika armii fińskiej, co widać w niezwykle realistycznym podejściu do obsługi broni i systemów przetrwania. Wczesny dostęp to dopiero początek długiej drogi. Deweloper przewiduje, że Road to Vostok pozostanie we wczesnym dostępie przez 2 do 4 lat. Docelowa wersja 1.0 ma oferować dwa razy więcej zawartości niż obecny build. Planowane są nowe mapy, rozbudowa systemu handlu, zadań oraz ulepszenie sztucznej inteligencji. Obecnie gra skupia się na systemie Windows, ale w nadchodzących miesiącach planowane jest natywne wsparcie dla Linuksa. Wersje konsolowe (Xbox/PS5) są rozważane dopiero po osiągnięciu pełnej wersji 1.0.

Odbiór na Steam jest obecnie „Bardzo pozytywny” (ponad 80% przychylnych recenzji). Gracze chwalą niesamowitą atmosferę i oprawę graficzną (gra działa na silniku Godot), płynność działania i dobrą optymalizację oraz poczucie realnego zagrożenia podczas eksploracji. Największą krytykę w Road to Vostok zbiera obecnie sztuczna inteligencja przeciwników, która potrafi dostrzec gracza z bardzo dużych odległości, oraz niedoskonały system dźwięku przestrzennego. Są to jednak aspekty, które deweloper obiecał poprawić w najbliższych aktualizacjach.