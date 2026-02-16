Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation 6 z kolejnymi szczegółami. Konsola Sony nie wykorzysta pełnego potencjału nowej architektury od AMD

Radosław Krajewski
2026/02/16 10:15
Sprzęt nie będzie jednak aż tak potężny.

Do sieci trafiają nowe szczegóły PlayStation 6. Niedawno dowiedzieliśmy się, ile RAM-u znajdzie się w nachodzącej konsoli Sony, a teraz ujawniono kolejne informacje o specyfikacji konsoli. Okazuje się, że sprzęt nie wykorzysta w pełni architektury graficznej RDNA 5 od AMD, a zamiast tego postawi na rozwiązanie hybrydowe, podobnie jak obecna generacja sprzętu.

PlayStation 6
PlayStation 6

PlayStation 6 nie będzie w całości oparty na architekturze RDNA 5 od AMD

Informacje pochodzą od znanego leakera technologicznego KeplerL2, który zwrócił uwagę na sposób projektowania układów graficznych w konsolach Sony. W jego ocenie PS5 już teraz korzysta z mieszanki technologii RDNA oraz dedykowanych rozwiązań związanych z ray tracingiem, a podobna filozofia ma zostać utrzymana w przypadku następcy.

PS6 nie będzie w pełni oparte na RDNA 5.

Z przecieków wynika również, że PlayStation 6 może otrzymać nawet 30 GB pamięci GDDR7, co stanowiłoby znaczący krok naprzód względem obecnej generacji. Jednocześnie coraz częściej mówi się o nowym urządzeniu przenośnym Sony, które miałoby oferować do 24 GB pamięci LPDDR5X.

GramTV przedstawia:

Według nieoficjalnych informacji przenośna konsola Sony ma być urządzeniem z podobnym do Nintendo Switch 2, posiadając swój własny dock, i umożliwiając uruchamianie gier z PlayStation 5. Jednocześnie nie należy oczekiwać, że jej moc dorówna stacjonarnemu PS5. Jeśli przecieki się potwierdzą, sprzęt mógłby konkurować z najmocniejszymi handheldami na rynku, zachowując jednocześnie integrację z ekosystemem PlayStation.

Na premierę nowych konsol Sony trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Obecne prognozy wskazują, że PlayStation 6 nie trafi na rynek wcześniej niż w 2027 roku. Co ciekawe, podobny harmonogram pojawia się w kontekście kolejnej generacji sprzętu Microsoftu, ponieważ AMD sygnalizowało gotowość technologiczną do wsparcia premiery nowego Xboxa właśnie w tym okresie.

Źródło:https://insider-gaming.com/ps6-wont-use-full-rdna-5-gpu-architecture-its-claimed/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

