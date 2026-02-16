PlayStation 6 z kolejnymi szczegółami. Konsola Sony nie wykorzysta pełnego potencjału nowej architektury od AMD

Sprzęt nie będzie jednak aż tak potężny.

Do sieci trafiają nowe szczegóły PlayStation 6. Niedawno dowiedzieliśmy się, ile RAM-u znajdzie się w nachodzącej konsoli Sony, a teraz ujawniono kolejne informacje o specyfikacji konsoli. Okazuje się, że sprzęt nie wykorzysta w pełni architektury graficznej RDNA 5 od AMD, a zamiast tego postawi na rozwiązanie hybrydowe, podobnie jak obecna generacja sprzętu.

PlayStation 6 nie będzie w całości oparty na architekturze RDNA 5 od AMD

Informacje pochodzą od znanego leakera technologicznego KeplerL2, który zwrócił uwagę na sposób projektowania układów graficznych w konsolach Sony. W jego ocenie PS5 już teraz korzysta z mieszanki technologii RDNA oraz dedykowanych rozwiązań związanych z ray tracingiem, a podobna filozofia ma zostać utrzymana w przypadku następcy.