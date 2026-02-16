PlayStation 6 z kolejnymi szczegółami. Konsola Sony nie wykorzysta pełnego potencjału nowej architektury od AMD

Do sieci trafiają nowe szczegóły PlayStation 6. Niedawno dowiedzieliśmy się, ile RAM-u znajdzie się w nachodzącej konsoli Sony, a teraz ujawniono kolejne informacje o specyfikacji konsoli. Okazuje się, że sprzęt nie wykorzysta w pełni architektury graficznej RDNA 5 od AMD, a zamiast tego postawi na rozwiązanie hybrydowe, podobnie jak obecna generacja sprzętu.
PlayStation 6 nie będzie w całości oparty na architekturze RDNA 5 od AMD
Informacje pochodzą od znanego leakera technologicznego KeplerL2, który zwrócił uwagę na sposób projektowania układów graficznych w konsolach Sony. W jego ocenie PS5 już teraz korzysta z mieszanki technologii RDNA oraz dedykowanych rozwiązań związanych z ray tracingiem, a podobna filozofia ma zostać utrzymana w przypadku następcy.
PS6 nie będzie w pełni oparte na RDNA 5.
Z przecieków wynika również, że PlayStation 6 może otrzymać nawet 30 GB pamięci GDDR7, co stanowiłoby znaczący krok naprzód względem obecnej generacji. Jednocześnie coraz częściej mówi się o nowym urządzeniu przenośnym Sony, które miałoby oferować do 24 GB pamięci LPDDR5X.
Według nieoficjalnych informacji przenośna konsola Sony ma być urządzeniem z podobnym do Nintendo Switch 2, posiadając swój własny dock, i umożliwiając uruchamianie gier z PlayStation 5. Jednocześnie nie należy oczekiwać, że jej moc dorówna stacjonarnemu PS5. Jeśli przecieki się potwierdzą, sprzęt mógłby konkurować z najmocniejszymi handheldami na rynku, zachowując jednocześnie integrację z ekosystemem PlayStation.
Na premierę nowych konsol Sony trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Obecne prognozy wskazują, że PlayStation 6 nie trafi na rynek wcześniej niż w 2027 roku. Co ciekawe, podobny harmonogram pojawia się w kontekście kolejnej generacji sprzętu Microsoftu, ponieważ AMD sygnalizowało gotowość technologiczną do wsparcia premiery nowego Xboxa właśnie w tym okresie.
