Steam Machine może być bardzo drogi. Valve ostrzega przed ceną i potwierdza opóźnienie

Producent przyznał, że pierwotnie zamierzał już teraz ujawnić konkretne szczegóły dotyczące premiery i wyceny. Rosnące ceny komponentów oraz ograniczona dostępność kluczowych podzespołów zmusiły jednak firmę do ponownej analizy planów, szczególnie w przypadku Steam Machine oraz Steam Frame. Valve podkreśla jednocześnie, że ogólne okno wydawnicze nie uległo zmianie, a kolejne informacje pojawią się, gdy tylko sytuacja zostanie doprecyzowana.

Jeszcze wczoraj po zapewnieniach AMD wydawało się, że Steam Machine jest blisko swojej premiery. Teraz Valve zaktualizowało swoją stronę, podając nowe informacje o oczekiwanym sprzęcie. Firma uspokoiła, że premiera nadal planowana jest na pierwszą połowę bieżącego roku, ale wciąż nie wiadomo, czy wydarzy się to na wiosnę, czy dopiero w czerwcu. Korporacja ostrzega również o wyższej cenie sprzętu niż pierwotnie planowano. Powodem są trwające w całej branży problemy z dostępnością pamięci oraz nośników danych, które wpływają na koszty produkcji i harmonogram dostaw.

Kiedy zapowiedzieliśmy te produkty w listopadzie, planowaliśmy, że do tej pory podzielimy się z wami konkretnym cennikiem i datami wydania. Jednak niedobory pamięci oraz nośników danych, o których zapewne słyszeliście w całej branży, od tamtego czasu gwałtownie się pogłębiły. Ograniczona dostępność i rosnące ceny tych kluczowych komponentów oznaczają, że jesteśmy zmuszeni przyjrzeć się po raz kolejny naszemu dokładnemu terminarzowi wydania oraz cenom (szczególnie jeśli chodzi o Steam Machine oraz Steam Frame). Nasz cel, jakim jest wydanie wszystkich trzech produktów w pierwszej połowie roku, nie uległ zmianie. Musimy jednak popracować nad ustaleniem konkretnych cen i terminów wydania, które możemy ogłosić z dużą pewnością, mając świadomość, jak szybko mogą zmieniać się okoliczności wokół tych kwestii. Będziemy informować was na bieżąco, w miarę jak będziemy dopracowywać te plany najszybciej, jak to możliwe.

Firma zapowiedziała również, że centrum wszystkich nowych wiadomości będzie Steam Hardware Blog. To tam publikowane mają być aktualizacje dotyczące funkcji, szczegółów technicznych oraz postępów w rozwoju urządzeń. Przy okazji Valve odpowiedziało na najczęściej zadawane pytania związane z nadchodzącym sprzętem.

W przypadku Steam Frame producent zakłada, że popularne serwisy streamingowe będą działać poprzez wbudowaną przeglądarkę SteamOS w specjalnym trybie kinowym. Twórcy zainteresowani przygotowywaniem aplikacji mogą ubiegać się o zestawy deweloperskie poprzez platformę Steamworks, jednak ich liczba jest ograniczona i będą dystrybuowane stopniowo. Obecnie urządzenie nie jest projektowane z myślą o współpracy ze stacjami Lighthouse, lecz konstrukcja pozostaje modułowa, co ma umożliwić rozwój rozszerzeń tworzonych przez społeczność oraz firmy trzecie. Valve zaznacza także, że wielu członków zespołu korzysta z headsetu w okularach, choć komfort zależy od szerokości oprawek. Trwają również prace nad opcjonalnymi soczewkami korekcyjnymi.

Jedną z najciekawszych zapowiedzi jest funkcja foveated streaming działająca na poziomie systemowym. W przeciwieństwie do foveated rendering technologia ta nie zmienia sposobu renderowania gry, lecz decyduje, które fragmenty obrazu są przesyłane z komputera w najwyższej rozdzielczości. Dzięki temu rozwiązanie działa we wszystkich tytułach bez konieczności wsparcia ze strony deweloperów, a gry obsługujące już foveated rendering mogą korzystać z obu technologii jednocześnie.

Valve potwierdziło także zakończenie produkcji gogli Valve Index, jednocześnie zapewniając, że dotychczasowi użytkownicy nadal będą otrzymywać pełne wsparcie techniczne i aktualizacje.