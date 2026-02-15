Zaloguj się lub Zarejestruj

Valve testuje większą transparentność. Konfiguracja PC trafi do recenzji

Patrycja Pietrowska
2026/02/15 16:00
0
0

Aktualizacja Steam wprowadza techniczne kulisy opinii.

Najnowsza aktualizacja Steam, udostępniona 12 lutego w wersji beta, wprowadza rozwiązanie, które może znacząco zmienić sposób odbierania recenzji użytkowników. Jak zauważył serwis MP1st, gracze testujący betę mogą teraz dołączać do swoich opinii informacje o konfiguracji sprzętowej.

Steam
Steam

Nowa funkcja na Steam może zmienić sposób kupowania gier

W praktyce oznacza to, że przy publicznie widocznej recenzji pojawią się dane dotyczące podzespołów, na których uruchamiano grę. Taka przejrzystość może okazać się szczególnie istotna w przypadku komentarzy krytykujących optymalizację. Osoby rozważające zakup będą mogły zestawić cudzą konfigurację z własnym komputerem i ocenić, czy problemy techniczne faktycznie mogą ich dotyczyć. Dla części użytkowników pozytywna opinia od kogoś z podobnym zestawem może stać się dodatkowym argumentem za zakupem. Z drugiej strony, jeśli parametry okażą się zbliżone, a recenzja wskazuje na kłopoty z wydajnością, decyzja o wstrzymaniu się z transakcją może być łatwiejsza.

GramTV przedstawia:

Nowe rozwiązanie może również ograniczyć falę negatywnych komentarzy opartych na deklaracjach o rzekomo wysokiej specyfikacji sprzętu. Dołączenie realnych danych utrudniłoby wprowadzanie innych w błąd. Warto jednak zaznaczyć, że funkcja ma charakter dobrowolny i jej skuteczność będzie zależeć od tego, czy użytkownicy zdecydują się udostępniać takie informacje także po zakończeniu testów beta.

Eksperyment z dołączaniem specyfikacji sprzętu może pomóc w bardziej rzetelnej ocenie jakości technicznej nowych produkcji. Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak obserwować rozwój funkcji.

Źródło:https://www.thegamer.com/steam-update-hardware-specs-in-reviews/

Tagi:

News
Steam
Valve
recenzje
wersja beta
platforma
nowa funkcja
funkcja
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112