Valve testuje większą transparentność. Konfiguracja PC trafi do recenzji

Najnowsza aktualizacja Steam, udostępniona 12 lutego w wersji beta, wprowadza rozwiązanie, które może znacząco zmienić sposób odbierania recenzji użytkowników. Jak zauważył serwis MP1st, gracze testujący betę mogą teraz dołączać do swoich opinii informacje o konfiguracji sprzętowej.

Nowa funkcja na Steam może zmienić sposób kupowania gier

W praktyce oznacza to, że przy publicznie widocznej recenzji pojawią się dane dotyczące podzespołów, na których uruchamiano grę. Taka przejrzystość może okazać się szczególnie istotna w przypadku komentarzy krytykujących optymalizację. Osoby rozważające zakup będą mogły zestawić cudzą konfigurację z własnym komputerem i ocenić, czy problemy techniczne faktycznie mogą ich dotyczyć. Dla części użytkowników pozytywna opinia od kogoś z podobnym zestawem może stać się dodatkowym argumentem za zakupem. Z drugiej strony, jeśli parametry okażą się zbliżone, a recenzja wskazuje na kłopoty z wydajnością, decyzja o wstrzymaniu się z transakcją może być łatwiejsza.