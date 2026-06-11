Zaloguj się lub Zarejestruj

SnowRunner niespodziewanie zadebiutował na Nintendo Switch 2. Znamy specyfikację i cenę gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/11 18:20
0
0

Skusicie się na SnowRunnera w wersji przenośnej?

Podczas minionej prezentacji Nintendo Direct ogłoszono i jednocześnie udostępniono wersję gry SnowRunner na konsolę Nintendo Switch 2. Produkcja studia Saber Interactive jest już dostępna w sprzedaży i oferuje międzyplatformową rozgrywkę oraz tryb kooperacji dla maksymalnie czterech graczy.

SnowRunner
SnowRunner

SnowRunner trafił na Nintendo Switch 2

SnowRunner, który zadebiutował w 2020 roku, zgromadził już ponad 20 milionów graczy na całym świecie. Gra niezmiennie cieszy się dużą popularnością dzięki regularnie wydawanym dodatkom wprowadzającym nowe mapy i pojazdy, w tym licencjonowane ciężarówki marki Mercedes-Benz. Tytuł wspierany jest również przez aktywną społeczność moderów, która tworzy i udostępnia zatwierdzone przez twórców modyfikacje.

Wersja na Nintendo Switch 2 działa w rozdzielczości dynamicznego 1440p przy 30 klatkach na sekundę w trybie zadokowanym oraz w 1080p w trybie przenośnym. Gra oferuje także internetową kooperację dla czterech osób oraz funkcję cross-play z graczami korzystającymi z wersji na Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One. Twórcy zaznaczają jednak, że międzyplatformowa rozgrywka zostanie odblokowana wraz ze startem 18 sezonu SnowRunner pod koniec bieżącego miesiąca.

GramTV przedstawia:

Choć wsparcie dla SnowRunnera na pierwszym Nintendo Switch zakończyło się pod koniec ubiegłego roku, posiadacze cyfrowej wersji gry otrzymają darmową aktualizację do edycji na Switch 2. Zachowana zostanie również możliwość przeniesienia zapisów stanu gry oraz zakupionych dodatków DLC. Darmowa aktualizacja nie obejmie jednak właścicieli fizycznych wydań gry na Nintendo Switch.

SnowRunner jest już dostępny na Nintendo Switch 2, a cena gry wynosi 169,90 zł. Zobaczcie zwiastun premierowy gry:

Źródło:https://traxion.gg/snowrunner-makes-surprise-switch-2-debut/

Tagi:

News
zwiastun
Nintendo
premiera
cena
symulator
samochody
Saber Interactive
Symulatory
SnowRunner
premiera gry
ciężarówki
symulator samochodowy
samochodówki
Switch 2
Nintendo Switch 2
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112