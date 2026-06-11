SnowRunner niespodziewanie zadebiutował na Nintendo Switch 2. Znamy specyfikację i cenę gry

Podczas minionej prezentacji Nintendo Direct ogłoszono i jednocześnie udostępniono wersję gry SnowRunner na konsolę Nintendo Switch 2. Produkcja studia Saber Interactive jest już dostępna w sprzedaży i oferuje międzyplatformową rozgrywkę oraz tryb kooperacji dla maksymalnie czterech graczy.
SnowRunner trafił na Nintendo Switch 2
SnowRunner, który zadebiutował w 2020 roku, zgromadził już ponad 20 milionów graczy na całym świecie. Gra niezmiennie cieszy się dużą popularnością dzięki regularnie wydawanym dodatkom wprowadzającym nowe mapy i pojazdy, w tym licencjonowane ciężarówki marki Mercedes-Benz. Tytuł wspierany jest również przez aktywną społeczność moderów, która tworzy i udostępnia zatwierdzone przez twórców modyfikacje.
Wersja na Nintendo Switch 2 działa w rozdzielczości dynamicznego 1440p przy 30 klatkach na sekundę w trybie zadokowanym oraz w 1080p w trybie przenośnym. Gra oferuje także internetową kooperację dla czterech osób oraz funkcję cross-play z graczami korzystającymi z wersji na Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One. Twórcy zaznaczają jednak, że międzyplatformowa rozgrywka zostanie odblokowana wraz ze startem 18 sezonu SnowRunner pod koniec bieżącego miesiąca.
GramTV przedstawia:
Choć wsparcie dla SnowRunnera na pierwszym Nintendo Switch zakończyło się pod koniec ubiegłego roku, posiadacze cyfrowej wersji gry otrzymają darmową aktualizację do edycji na Switch 2. Zachowana zostanie również możliwość przeniesienia zapisów stanu gry oraz zakupionych dodatków DLC. Darmowa aktualizacja nie obejmie jednak właścicieli fizycznych wydań gry na Nintendo Switch.
SnowRunnerjest już dostępny na Nintendo Switch 2, a cena gry wynosi 169,90 zł. Zobaczcie zwiastun premierowy gry:
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