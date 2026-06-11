SnowRunner niespodziewanie zadebiutował na Nintendo Switch 2. Znamy specyfikację i cenę gry

Podczas minionej prezentacji Nintendo Direct ogłoszono i jednocześnie udostępniono wersję gry SnowRunner na konsolę Nintendo Switch 2. Produkcja studia Saber Interactive jest już dostępna w sprzedaży i oferuje międzyplatformową rozgrywkę oraz tryb kooperacji dla maksymalnie czterech graczy.

SnowRunner trafił na Nintendo Switch 2

SnowRunner, który zadebiutował w 2020 roku, zgromadził już ponad 20 milionów graczy na całym świecie. Gra niezmiennie cieszy się dużą popularnością dzięki regularnie wydawanym dodatkom wprowadzającym nowe mapy i pojazdy, w tym licencjonowane ciężarówki marki Mercedes-Benz. Tytuł wspierany jest również przez aktywną społeczność moderów, która tworzy i udostępnia zatwierdzone przez twórców modyfikacje.