Valiant Hearts: Coming Home już dostępne za darmo dla posiadaczy Netflixa

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ubisoft zobowiązał się do dostarczenia trzech tytułów, które zasilą bibliotekę platformy Netflix Games. Pierwszy z nich już jest dostępny. Mowa tutaj o Valiant Hearts: Coming Home, które z pewnością przyciągnie wielu graczy.

Valiant Hearts: Coming Home dostępne wyłącznie poprzez Netflix Games

Wszystko czego potrzebujecie, by zagrać w Valiant Hearts: Coming Home to ważna subskrypcja usługi. Należy pamiętać jednak o tym, że tytuł jest dostępny wyłącznie na urządzeniach mobilnych działających w oparciu o systemy Android i iOS.



Omawiana produkcja jest sequelem wydanego w 2014 roku Valiant Hearts: The Great War. Tytuł znów zabierze nas w mroczne realia I wojny światowej. W trakcie rozgrywki poznamy historię czterech bohaterów. Fabuła poprowadzona została w taki sposób, by ich wątki połączyły się w spójną opowieść.