Valheim – Ashlands już dostępne. Aktualizacja dodaje nowy biom, wrogów, bronie i nie tylko

Pod koniec ubiegłego roku twórcy Valheim potwierdzili, że do produkcji zmierza nowy, gorący region . Kilka tygodni temu gracze mogli już sprawdzać Ashlands w ramach publicznych testów , natomiast teraz nadszedł moment na oficjalne udostępnienie aktualizacji. Deweloperzy przygotowali masę nowości, a także zaprezentowali animowany zwiastun zachęcający do gry.

Aktualizacja Ashlands trafiła już do Valheim. Gracze mogą sprawdzać nowości w survivalu

Wyczekiwana aktualizacja Ashlands jest już dostępna dla wszystkich graczy Valheim. Zainteresowani mogą sprawdzać nowy, ognisty biom, a także całą masę innych atrakcji przygotowanych przez deweloperów z Iron Gate Studio. Ponadto w sieci ukazał się animowany zwiastun wielkiego update’u, który znajduje się na dole wiadomości.

Ashlands to nie tylko nowy region, ale również szereg zawartości urozmaicającej rozgrywkę. Wśród nowości odnajdziemy bowiem ponad 30 broni, bomby, amunicje, 3 zestawy zbroi, 10 nowych stworzeń, 70 przedmiotów do wytworzenia, 5 ulepszeń stacji rzemieślnicznych i nowe materiały do craftingu. Dodatkowo pojawiło się ponad 15 artykułów spożywczych i mikstur, a także nowa muzyka, mechanika, lokalizacje i wydarzenia.