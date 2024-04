Gracze Valheim mogą już sprawdzać nowy biom. Ruszyły publiczne testy Ashlands

Jak informują na oficjalnej stronie gry deweloperzy z Iron Gate Studio, wystartowały publiczne testy Ashlands – nowego, ognistego biomu. Zanim zespół wypuści aktualizację do domyślnej wersji gry, chce stworzyć sobie szansę na odkrycie błędów i dostosowanie balansu na podstawie opinii społeczności. Twórcy przypominają, aby przed rozpoczęciem rozgrywki w ramach testów wykonać kopie zapasowe plików z zapisanym stanem gry.

Jeśli zaś chodzi o zawartość, która czeka na graczy, przede wszystkim jest to oczywiście zupełnie nowy, ognisty biom Ashlands, za którym idą kolejne bronie, stworzenia, boss, przedmioty, ulepszenia, materiały, lokalizacje czy produkty spożywcze. Zainteresowani będą mogli również cieszyć się nową muzyką i wydarzeniami. Deweloperzy zadbali także o wprowadzenie poprawek w zakresie miodów pitnych i ujednolicenia tekstów. Szczegóły (spoilery są odpowiednio oznaczone przez twórców) znajdują się na oficjalnej stronie.

Poznaj świat owiany tajemnicą. Odkrywaj różne biomy z unikalnymi wrogami do walki, zasobami do zebrania i sekretami do odkrycia! Bądź wikingiem, żegluj po otwartych morzach w poszukiwaniu nieznanych lądów i walcz z krwiożerczymi potworami. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.