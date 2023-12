Valheim – poznajcie region Ashlands, który wkrótce trafi do gry

Wszystko wskazuje na to, że niezależny hit z 2021 roku ma się dobrze. Valheim jest stale rozwijane, a w przyszłym roku do gry trafi nowy biom. We wpisie na blogu Steam twórcy potwierdzili, że nowy region – Ashlands – zostanie oddany w ręce graczy w pierwszej połowie przyszłego roku.

Ashlands zaskoczy graczy ekstremalnymi temperaturami

Deweloperzy z Iron Gate przygotowali również prosty materiał wideo, na którym opowiadają o nowościach czekających na graczy w Ashlands. Oczywiście, wraz z dodaniem biomu pojawi się nowa zawartość, co otwiera kolejne możliwości, jeśli chodzi o eksplorację, crafting i budowanie. Fani tej produkcji nie powinni być rozczarowani.



Możecie spodziewać się nowych machin oblężniczych, których użyjecie do forsowania twierdz znajdujących się na ziemiach Ashlands, bossa znanego jako Fallen Valkyrie i szkieletów z płonącymi sercami. Wody tej krainy zamieszkuje ogromny wąż Bonemaw Serpent, choć na ten moment nie wiadomo, czy będzie on wrogo nastawiony. Wszyscy gracze Valheim zainteresowani najnowszym rozszerzeniem powinni wyglądać kolejnych szczegółów w nadchodzących miesiącach.