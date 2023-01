V Rising osiąga kolejny kamień milowy. Wampirzy survival ma nowych zwolenników

V Rising zadebiutowało w zeszłym roku we wczesnym dostępie na Steam. Wampirzy survival niemal z miejsca podbił serca użytkowników platformy Valve, a w ciągu kolejnych miesięcy deweloperzy regularnie rozwijali swoją produkcję o nowe elementy. Tymczasem okazuje się, że w tym tygodniu gra Stunlock Studios osiągnęła kolejny ważny kamień milowy i znów dała swoim twórcom świetny powód do świętowania.

Sprzedaż V Rising przekroczyła 3 miliony egzemplarzy

Na oficjalnym profilu V Rising na portalu społecznościowym Twitter pojawił się bowiem wpis, w którym poinformowano, że sprzedaż wspomnianej produkcji przekroczyła już 3 miliony egzemplarzy. Warto wspomnieć, że w sierpniu ubiegłego roku produkcja Stunlock Studios mogła pochwalić się sprzedażą na poziomie 2,5 mln sztuk. Oznacza to, że w ciągu ostatnich miesięcy po tytuł sięgnęło około 500 tysięcy nowych graczy.



V Rising z pewnością nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Tytuł – jak wspomnieliśmy na początku wiadomości – wciąż znajduje się we wczesnym dostępie. Na ten moment nie znamy jednak dokładnej daty premiery pełnej wersji gry, choć początkowo twórcy zakładali, że ich produkcja będzie znajdować się w programie Early Access przez około 12 miesięcy.



Na koniec przypomnijmy, że V Rising powstaje wyłącznie z myślą o komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszymi wrażeniami ze wspomnianej produkcji Stunlock Studios, to zapraszamy Was do lektury: Testujemy V Rising – Drakula byłby dumny.

Wczytywanie ramki mediów.