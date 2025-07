Użytkownik Steama ma dość. Postanowił skasować swoje 20-letnie konto. „Valve podzieliło świat gamingu”

Kaldaien, znany wśród graczy komputerowych jako autor narzędzia Special K, czyli uniwersalnego „scyzoryka” do poprawiania wydajności i stabilności gier, wywołał poruszenie wśród społeczności. W obszernym, liczącym blisko 1500 słów wpisie na GitHubie zatytułowanym „Why I Deleted My Steam Account After 20 Years” ogłosił, że definitywnie rozstaje się ze Steamem i firmą Valve.

Modder Kaldaien ma dość Steama i usunął swoje 20-letnie konto z platformy Valve

Twórca moda przypomina, że przez ponad dekadę pracował nad ulepszaniem i naprawianiem gier, które trafiały na PC w kiepskim stanie technicznym.